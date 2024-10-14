"Сльози мимоволі з'являються на очах": учні столичного ліцею зібрали турнікети та "коробочки турботи" для бійців ЗСУ

Ліцеїсти вже не вперше проводять збори для військових

Учні столичного Ліцею 303 суспільно-природничого профілю зібрали для українських військових понад 350 турнікетів. Крім того, вони принесли спеціальні набори для бійців.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив відомий український блогер Олександр Барабошко. За його словами, це вже не перша подібна акція.

"В мене є абсолютно неймовірна і надихаюча історія, якою я хочу з вами поділитися. Рік тому мені написала Анастасія Коваленко-В'язовська напередодні Дня Захисників і Захисниць. Настя запропонувала, щоб клас, де навчається її син, напередодні цієї дати зробив збір і закрив якусь із нагальних потреб військових. Я вже не пам'ятаю точно, на що тоді зібрали — здається буржуйки і теплі речі, але дітям це дуже зайшло, тим більше, що саму допомогу приїхали тоді забирати військові, які якраз проїздили через Київ", — написав він.

Барабошко зазначив, що цього року батьки учнів пішли далі. За його словами, Настя запитала, що зараз актуально, і так щоб було доступно.

"Ми подумали і вирішили, що було б добре назбирати турнікетів, адже вони потрібні постійно і на всі гарячі напрямки. Пройшло 1 жовтня. Пише і телефонує Настя, щоб я приїхав все забрав. Ну я думаю, скільки там турнікетів, поїду легковою машиною. Мені кажуть — ні! Потрібна обов'язково вантажна", — розповів блогер.

Він зазначив, що батьки сподівались зібрати хоча б 10 турнікетів, а вдалося зібрали 363. Крім того, деякі діти принесли коробочки з малюнком, добрим словом військовому, кавою, чаєм — "набором турботи", яку зібрала родина в міру своїх можливостей".

"Так сталось, що до 1 жовтня весь хол школи був в оцих "коробочках турботи". Коли на них дивишся, сльози мимоволі виходять на очі. Кожна ця дитяча коробочка, яку діти складали з батьками, це неймовірно сильно. Я вже їх почав і поступово відправляю завдяки Гуманітарній Новій пошті по самих різних напрямках", – написав Барабошко.

Блогер оприлюднив фото з речами, які принесли для військових діти. Він також подякував учням та їхнім батькам.

"Це неймовірний приклад і дуже надихаюча і мотивуюча історія. Для мене шалена довіра і велика честь бути до неї причетним", — підкреслив Барабошко.

Нагадаємо, цього навчального року українські школярі чотири рази йдуть на канікули — восени, взимку, навесні та влітку. При цьому педради навчальних закладів мають право самостійно регулювати кількість та тривалість канікул.