"Слезы невольно появляются на глазах": ученики столичного лицея собрали турникеты и "коробочки заботы" для бойцов ВСУ

Лицеисты уже не в первый раз проводят собрание для военных

Ученики столичного Лицея 303 общественно-естественного профиля собрали для украинских военных более 350 турникетов. Кроме того они принесли специальные наборы для бойцов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил известный украинский блоггер Александр Барабошко. По его словам, это уже не первая подобная акция.

"У меня есть совершенно невероятная и вдохновляющая история, которой я хочу с вами поделиться. Год назад мне написала Анастасия Коваленко-Вязовская в канун Дня Защитников и Защитниц. Настя предложила, чтобы класс, где учится ее сын, накануне этой даты сделал сбор и закрыл какую-то из неотложных нужд военных. Я уже не помню точно, на что тогда собрали — кажется буржуйки и теплые вещи, но детям это очень зашло, тем более, что саму помощь приехали тогда забирать военные, которые как раз проезжали через Киев", — написал он.

Барабошко отметил, что в этом году родители учеников пошли дальше. По его словам, Настя спросила, что сейчас актуально и так, чтобы было доступно.

"Мы подумали и решили, что было бы хорошо собрать турникеты, ведь они нужны постоянно и на все горячие направления. Прошло 1 октября. Пишет и звонит Настя, чтобы я приехал все забрал. Ну я думаю, сколько там турникетов, поеду легковой машиной. Мне говорят — нет! Нужна обязательно грузовая", — рассказал блогер.

Он отметил, что родители надеялись собрать хотя бы 10 турникетов, а удалось собрать 363. Кроме того, некоторые дети принесли коробочки с рисунком, добрым словом военному, кофе, чаем — "набором заботы", которую собрала семья по мере своих возможностей".

"Так случилось, что до 1 октября весь холл школы был в этих "коробочках заботы". Когда на них смотришь, слезы невольно выходят на глаза. Каждая эта детская коробочка, которую дети складывали с родителями, это невероятно сильно. Я уже их начал и постепенно отправляю благодаря Гуманитарной Новой почте по самым разным направлениям", – написал Барабошко.

Блогер обнародовал фотографии с вещами, которые принесли для военных дети. Он также поблагодарил учеников и их родителей.

"Это невероятный пример и очень вдохновляющая и мотивирующая история. Для меня безумное доверие и большая честь быть к ней причастным", — подчеркнул Барабошко.

Напомним, в этом учебном году украинские школьники четыре раза уходят на каникулы — осенью, зимой, весной и летом. При этом педсоветы учебных заведений имеют право самостоятельно регулировать количество и продолжительность каникул.