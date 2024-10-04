"А воно хоч їстівне?" Безкоштовне харчування в школах збентежило українців

З бюджету країни на це виділи 2 млрд грн

В Україні для дітей початкових класів запроваджено до кінця 2024 року безкоштовне харчування. Ініціатива працюватиме вже з жовтня цього року.

Як зазначено на сайті Міністерства освіти і науки, з бюджету на це виділено 2 мільярди гривень. Кошти будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.

Зауважимо, що раніше безкоштовно харчувались лише пільгові категорії дітей, але тепер це поширюється на учнів 1-4 класів. Водночас українці в мережі сприйняли цю новину не дуже радісно.

Дехто наголосив на тому, що це діятиме усього три місяці, адже ініціатива до кінця 2024 року. Хтось посміявся з того, що тепер в їдальнях їжа буде ще гіршою, бо там і раніше нібито не смачно годували.

Були й ті люди, які з саркастичним підтекстом назвали це потужним нововведенням.

Додамо, що ініціатива з безкоштовним харчуванням має кілька правил для навчальних закладів. Зокрема:

Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи).

Це стосується закладів освіти з очним навчанням або тих, які поєднують очне з дистанційним.

Заклади освіти можуть організовувати харчування самостійно через аутсорсинг або співпрацювати з підприємствами, що займаються кейтерингом.

Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.

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