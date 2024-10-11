Міносвіти підтримало заборону російської на перервах у школах: деталі

Ініціатива потребує допрацювання

Заборону спілкування російською мовою на перервах та поза уроками у школах підтримало Міністерство освіти і науки. Українці в мережі не схвально зустріли цю новину.

Про це заявив глава міністерства Оксен Лісовий на годині запитань до уряду. За його словами, депутатську ініціативу підтримали "з деякими зауваженнями".

Лісовий наголосив, що такі рішення мають передбачити можливість рівноцінного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу. Тому захист української мови немає суперечити цьому.

"Це безумовно ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії", – сказав він.

Водночас у мережі українці обурені цим рішенням. Більшість вважають такі методи дикунством та порушенням Конституцію. Проте є й ті, хто не можуть зрозуміти, як школа буде контролювати виконання цього закону, коли його приймуть.

До того ж дехто жартує, що тепер у щоденниках школярів побільшає двійок та зауважень.

Проте були й ті, українці, які підтримали таку ініціативу, адже "мові агресора немає місця в Україні".

Нагадаємо, що з ініціативою про заборону спілкування російською у школах виступила нардепка Наталія Піпа. Тоді вона спиралась на скарги батьків та проукраїнську думку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Міносвіти зробили тривожну заяву щодо виїзду старшокласників за кордон.