Коли цього року в українських школярів будуть канікули

Актуальна інформація для учнів та їхніх батьків

Цього навчального року українські школярі чотири рази йдуть на канікули — восени, взимку, навесні та влітку. При цьому педради навчальних закладів мають право самостійно регулювати кількість та тривалість канікул.

Загалом на термін впливає ситуація з безпекою, нова освітня реформа, наявність у школі автономного опалення та відключення світла. На даний момент затверджено лише орієнтовний графік, заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків.

Педради навчальних закладів можуть самостійно вирішувати, скільки днів на тиждень навчатимуться діти. Крім цього, кожна школа в індивідуальному порядку "встановлює" тривалість та структуру року, а також затверджує графік канікул.

Сташків наголосив, що після зими відбуватиметься коригування і дати шкільних канікул знову переглянуть.

З огляду на можливі блекаути заклади освіти можуть корегувати усі рішення – і щодо канікул, і щодо початку уроків в залежності від того, мають чи не мають вони генератори, а також системи автономного опалення.

Орієнтовний графік шкільних канікул у 2024-2025 навчальному році

Осінні канікули розпочнуться з 28 жовтня і триватимуть до 3 листопада 2024 року. З урахуванням двох вихідних днів, що передують початку осінніх канікул, у дітей буде 9 днів на відпочинок.

Зимові канікули статрують 30 грудня 2024 року та триватимуть до 10 січня 2025 року включно.

Весняні канікули розпочнуться 24 березня і триватимуть до 30 березня 2025 року. З урахуванням двох вихідних днів, що передують початку канікул, у дітей буде 9 днів на відпочинок.

Літні канікули триватимуть 30 травня до 31 серпня 2025 року. Діти зможуть повноцінно відпочивати три місяці.

Варто зазначити, що згідно з даними МОН, зараз дистанційно навчаються 600 тисяч школярів в Україні та ще понад 390 тисяч — за кордоном. Але загалом у МОН налаштовані якомога більше учнів вивести на очну систему освіти — під це запустили стратегію "Школа офлайн".

Нагадаємо, у Києві з 1 вересня проїзд у громадському транспорті став безкоштовним для всіх школярів. Для цього необхідно валідувати свій учнівський білет під час поїздки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що школах Дніпра вибухнув новий скандал через нібито старі й поламані туалети, які влада міста не планує ремонтувати начебто до кінця війни. У мережі вже показали розбиті бочки над унітазами, відсутність приватності та будь-яких зручностей.