Температура буде падати: чого ще чекати Києву від погоди цими днями

Сонце рідко визиратиме з-за хмар

Упродовж найближчих днів у столиці буде холодна та місцями мокра погода. Найбільш похмурою передбачається п'ятниця.

Температура у денний час коливатиметься в межах +9…11 градусів. Водночас вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +6 градусів, як йдеться у прогнозі на сайті Sinoptik.

Тільки ранок середи, 16 жовтня, прогнозується ясним. В обід має розпочатись дрібний дощ, який до вечора закінчиться. Денна температура повітря прогріється до +11 градусів, а вночі охолонула до +6 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — легкі 2 м/с.

Протягом дня та вечора 17 жовтня небо ховатиметься за хмарами. Опадів не передбачається. Денна температура зафіксується біля +10 градусів, а нічна — +5 градусів. Сила вітру в четвер не перевищить легких 2 м/с.

В останній день робочого тижня, 18 жовтня, з ночі й до вечора також триматиметься хмарність. Опадів не прогнозується. Денні показники термометрів виростуть до +9 градусів, а вночі впадуть до +4 градусів. Найбільша потужність вітру очікується вдень — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні очікуються дощі, зниження температури та нічні заморозки.