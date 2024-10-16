Температура будет падать: чего еще ждать Киеву от погоды в эти дни

Солнце будет редко выглядывать из-за облаков

В ближайшие дни в столице будет холодная и местами мокрая погода. Наиболее пасмурной предполагается пятница.

Температура в дневные часы будет колебаться в пределах +9…11 градусов. В то же время, ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов, как говорится в прогнозе на сайте Sinoptik.

Только утро среды, 16 октября, прогнозируется ясным. В обед начнется мелкий дождь, который к вечеру закончится. Дневная температура воздуха прогреется до +11 градусов, а ночью охладилась до +6 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время – легкие 2 м/с.

Днем и вечером 17 октября небо будет прятаться за облаками. Осадков не предполагается. Дневная температура зафиксируется около +10 градусов, а ночная – +5 градусов. Сила ветра в четверг не превысит легких 2 м/с.

В последний день рабочей недели, 18 октября, с ночи и до вечера также будет держаться облачность. Осадков не прогнозируется. Дневные показатели термометров вырастут до +9 градусов, а ночью упадут до +4 градусов. Наибольшая мощность ветра ожидается днем – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине ожидаются дожди, понижение температуры и ночные заморозки.