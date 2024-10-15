Заморозки накриють Україну: де буде найхолодніше найближчими днями

Одягайтесь тепліше

В Україну насуваються сильні заморозки до -5 градусів, які накриють більшість території вже у середу, 16 жовтня. Також деякі області очікують незначні опади.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС). Мороз не омине і Києва, де прогнозуються до -2 градусів.

"Уночі 16-19 жовтня майже по всій Україні розпочнуться сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). А також вночі 17-19 жовтня заморозки на ґрунті та в повітрі 0-2° (І рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що різко похолодає у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Водночас, за даними синоптикині Наталії Діденко, заморозки найближчої ночі торкнуться переважно західних областей, там очікуються прояснення. А на більшості територій через значну хмарність очікується плюсова температура навіть вночі.

"У західних областях України вночі заморозки 0-3 градуси, вдень +9+12, на Закарпатті до +16 градусів. Без опадів і навіть із сонечком. На півночі періодично дощ та холодяка, +8-11 градусів. У центральних областях місцями йтиме дощ, вдень +9-13 градусів. У східних областях також завтра дощ, проте тепліше, +11-14 градусів", — пише синоптикиня.

Вона ж наголошує, що на півдні країни очікуються сильні дощі та до +13 градусів вдень.

"17, 18, 19 та 20 жовтня, при збільшенні площі прояснень (антициклон) ймовірність заморозків припаде на більшість території України", — додає синоптикиня.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Одесі будуть заморозки і чи очікувати морозів до кінця тижня.