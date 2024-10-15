Холодна осінь вривається: якою погода буде в Києві до кінця робочого тижня

Одягайтесь тепліше

В Україні вже відчутно похолодало, адже "бабине літо" відступило, йому на зміну прийшли заморозки та дощі. У Києві до кінця тижня, до 18 вересня, синоптики подекуди прогнозують опади та зниження температури нижче нуля.

Як зазначається на порталі Укргідрометцентру, вже 17 та 18 жовтня вночі жителів столиці очікує до -2 градусів.

Прогноз погоди в Києві на 16-18 жовтня

У середу, 16 жовтня, столицю України накриє помірний дощ, який вже до вечора закінчиться. Вдень позначка термометра становитиме від +9 до +11 градусів, а в ночі до +2 градусів. Пориви вітру в цей день становитимуть до 10 м/с.

У четвер, 17 жовтня, вже вночі стовпчик термометра опуститься до -2 градусів, і прийдуть заморозки. Проте вдень сонце пригріє до +9 градусів. Опадів синоптики на четвер не прогнозують, буде помірна хмарність з проясненнями.

У п'ятницю, 18 жовтня, нічний мороз не спаде тому температура опуститься до -2 градусів. Вдень буде прохолодніше від +6 до +8 градусів. Дощів на цей день не прогнозують, очікується помірна хмарність.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві торгівельно-розважальний центр "Sky Mall" залило водою. Причина потопу наразі не відома.

Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди чекати найближчого тижня в Україні і де ще приморозить.