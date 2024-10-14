Дощі, похолодання та нічні заморозки: коли в Україні погіршиться погода

Синоптик розповіла, де погіршиться погода

Найближчими днями в частині областей України очікуються дощі. А вже до кінця тижня температура повітря вночі значно падатиме, що, ймовірно, призведе до заморозків.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла український синоптик Наталія Діденко. За її словами, 15 жовтня дощова погода буде у західних, східних та північних областях.

"Велика ймовірність дощів завтра – у західних (Карпати, гриби!), північних та східних областях. Дуже обережно у лісах – де ходити заборонено, отже, заборонено, не нехтуйте безпекою", — сказала Діденко.

При цьому у південній частині та більшості центральних областей у вівторок буде хмарно або, можливо, з проясненнями. Тобто серйозних опадів синоптики не прогнозують.

Також у цей день вітер буде північно-західним, помірним. Температура повітря очікується найвищою у південній частині, +13+18 градусів. Найнижча — у північній частині та західній частині, +8+11 градусів. На решті території протягом дня +10+14 градусів.

У Києві буде дощ, а також помірний північно-західний вітер буде холодно. Вночі температура повітря очікується від +7 до +9 градусів, вдень — від +10 до 12 градусів.

Діденко зазначила, що 17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічний час можливі заморозки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, на яку погоду українцям чекати до кінця жовтня. Зазначається, що кількість опадів цього місяця буде в межах норми.