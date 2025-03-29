Як не пропустити потяг через переведення годинників: в "УЗ" зробили важливе нагадування

Переведення годинників іноді викликає багато плутанини

Україна 30 березня вкотре перейде на літній час. Переведення годинника відбудеться о 3:00, тобто в неділю українці вже прокинуться з переведеним годинником. Якщо ж треба встати раніше, щоб встигнути на поїзд, то треба розуміти, що розклад формується вже з урахуванням переведення стрілок.

Про це проінформувала пресслужба Укрзалізниці. Там нагадали, що сучасні гаджети переводять стрілки годинника автоматично, а вручну це робити треба лише з механічними пристроями.

"А про поїзди подбали залізничники, їх час відправлення та прибуття у квитках зазначено вже з урахуванням переведення стрілок годинника", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, перехід на літній час передбачає переведення стрілок годинника на одну годину вперед. Тобто о 3-й годині ночі стрілки на електронних пристроях переведуться і показуватимуть чотири години.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як швидко запам’ятати, в який бік переводяться стрілки годинника. А якщо ви все одно не впевнені, то ми також писали про те, як дізнатися точний час в Україні після переведення годинника.