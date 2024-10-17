В центрі Києва під забудову продається скандальна ділянка: ціна шалена, за роки зросла в рази

Колись зелену зону в центрі Печерська хочуть перепродати

Земельну ділянку в престижному Печерському районі між Національним спорткомплексом "Олімпійський" та Палацом спорту, яку намагались забудувати ще до повномасштабної війни, виставили на продаж. Проти того, щоб в цій історичній місцевості під назвою Черепанова гора з'явилась чергова житлова висотка, свого часу виступили активісти й навіть змогли зупинити початок робіт. Чи знайдеться охочий викласти чималу суму й таки реалізувати цей сумнівний з боку законності проєкт, поки питання.

"Телеграф" зібрав, що відомо про долю цієї скандальної нерухомості, та спитав у експертів, чому будівництво на зазначеній ділянці взагалі не мало б відбуватися.

Оголошення про продаж ділянки "в самому центрі Києва" площею 1,15 га з цільовим призначенням "для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури" та з готовим проєкт ЖК опубліковано на платформі OLX на початку жовтня. Ціну на цей об'єкт за адресою вул. Госпітальна, 4 продавець виставив чималеньку – 35 млн доларів (а це 1,44 млрд в гривневому еквіваленті – Авт.). Тобто 304,3 тис. доларів за сотку, при цьому середня ціна в цьому районі, якщо, наприклад, взяти пропозиції на сайті Rieltor тримається на рівні 40-133 тис. доларів за сотку.

Ділянку на вулиці Госпітальній продають дорожче ніж інші в цьому районі

Відповідно до витягу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру власником цієї нерухомості наразі є Товариство з обмеженою відповідальністю "Лота-МНВ". Його засновник і кінцевий бенефіціар – Наталія Мироненко – дружина відомого в 90-х бізнесмена Григорія Габовича, в компаньйонах якого був "український Мавроді" Семен Юфа. Бізнес Габовича-старшого зараз продовжують сини Юліан та Артур, які, зокрема, побудували котеджне містечко "Рославовичі" в передмісті Києва. Крім того, цю родину називають однією з "господарів Хрещатика" — вони, за даними видання NV Бізнес, перебувають на третьому місці в ТОП-10 власників нерухомості на головній вулиці столиці.

Компанія, що отримала ділянку у власність, належить Наталії Мироненко.

"Телеграф" намагався дізнатися, чому власниця вирішила позбутися від ділянки в центрі Києва, але телефон фірми, зазначений у відкритих джерелах, не є дійсним. До речі, цю землю на Черепановій горі Київська міська рада за часів мера Леоніда Черновецького продала приватній структурі – торгово-закупівельному підприємству "Лота" ще у травні 2007 року. До того це ТОВ ще два роки орендувало ділянку. Отримав за це бюджет 17,8 млн. гривень, або за курсом того періоду 3,5 млн. доларів.

Фірма придбала 17 років тому земельну ділянку в центрі Києва по ціні 154,7 тис. гривень/сотка

В планах нового власника було будівництво офісно-розважального центру з зонами відпочинку й підземним паркінгом. А за рік землю придбало вже згадане ТОВ "Лота-МНВ", яке має спільну з продавцем власницю – Наталію Мироненко.

За яку ціну нинішній власник придбав ласий шматок землі на Печерську невідомо

Далі навколо цієї землі, що, за даними Київського головного управління містобудування й архітектури, знаходиться в межах історико-культурних заповідників й зон охорони пам'ятників культури Центрального історичного ареалу, відбувались дивні події. Хоча ділянка не була пристосована для висотної забудови, а була віднесена до території зелених насаджень загального користування, вона раптом стала відноситись до "території громадських будівель і споруд". Представники ГО "Захист культурної спадщини Києва" свого часу звинувачували в цьому керівництво профільного управління Київської державної міської адміністрації.

В експертному звіті від 2017 року на проект будівництва житлового будинку зазначені особливості ділянки

Наприкінці 2019 року ТОВ "Лота-МНВ" отримало в Державній архітектурно-будівельній інспекції дозвіл на будівництво житлового будинку на 29 поверхів з паркінгом, об'єктами соціально-побутового призначення й благоустроєм території. До реалізації проєкту дійшла справа на початку 2022 року, через що вибухнув скандал. Зокрема, до чергового випадку безглуздої забудови столиці привернув увагу Сергій Мельниченко — співкоординатор "Штабу оборони Києва", що був заступником Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва. Натомість законністю робіт зацікавились в ДБР, хоча дерева представники забудовника встигли під шумок знести.

- Там, до речі, не одна була проблемна ділянка, питання були й по тій, що мала адресу вулиця Госпітальна, 2в. Ми їх тоді розглядали в комплексі, – зазначив Сергій в коментарі "Телеграфу". – Вже не пам'ятаю подробиць, їх там ділили, об’єднували, але ми розглядали їх в комплексі. Адже це взагалі був нонсенс будувати на горі-пам'ятці, й нищити історичне обличчя столиці. Тоді нам вдалось зупинити роботи, винести питання на розгляд комісії, але почалася війна, тому далі справа й не пішла.

Так мав виглядати житловий комплекс поблизу головної спортивної арени.

Критично висловився про можливу забудову ділянки в центрі столиці й Віктор Глеба — експерт у галузі містобудування, дійсний член Української академії архітектури.

- Висотне житлово-офісне будівництво там бачили в різні роки різні "персонажі". Оскільки Генплан не затверджений, історико-архітектурний опорний план Києва оскаржений, то й буде в центрі столиці житлова висотка. Земля оформлена, реформа містобудування дала "зелене світло". Над Бесарабкою по крутому схилу будують, на Печерську біля "Арсеналу", на пагорбах Паркової дороги – також. Тож й на Черепановій горі хто заборонить? Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видають люди, про яких ніхто не чув, дозвіл на будівництво в е-construction (портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва – Авт.) автоматично будь-хто може оформити, перевірок немає, нагляду за містобудуванням також. Перший керівник Держінспекції архітектури та містобудування України став керівником НАБУ. Державна інспекція МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ не має фахівців з дипломами містобудівників та архітекторів. То ж не має значення, хто там що продаж чи купує. В нас торгують державними посадами, документами, то вже який Генплан?!

При цьому в оголошенні про продаж більш ніж гектару землі на Черепановій горі наголошується, що в наявності дозвіл на забудову й "всі МБУО", тобто містобудівні умови та обмеження — документ, що визначає основні вимоги до забудови або реконструкції земельної ділянки. До речі, впритул до неї продається ще один "шмат" землі площею 12 соток й за ціною 200 тис. доларів, або 16,6 тис./сотка.

"Телеграф" й надалі слідкуватиме, чим закінчиться історія з землею в центрі столиці, на якій може вирости чергова висотка.