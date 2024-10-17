В центрі Києва під забудову продається скандальна ділянка: ціна шалена, за роки зросла в рази
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Колись зелену зону в центрі Печерська хочуть перепродати
Земельну ділянку в престижному Печерському районі між Національним спорткомплексом "Олімпійський" та Палацом спорту, яку намагались забудувати ще до повномасштабної війни, виставили на продаж. Проти того, щоб в цій історичній місцевості під назвою Черепанова гора з'явилась чергова житлова висотка, свого часу виступили активісти й навіть змогли зупинити початок робіт. Чи знайдеться охочий викласти чималу суму й таки реалізувати цей сумнівний з боку законності проєкт, поки питання.
"Телеграф" зібрав, що відомо про долю цієї скандальної нерухомості, та спитав у експертів, чому будівництво на зазначеній ділянці взагалі не мало б відбуватися.
Оголошення про продаж ділянки "в самому центрі Києва" площею 1,15 га з цільовим призначенням "для будівництва й обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури" та з готовим проєкт ЖК опубліковано на платформі OLX на початку жовтня. Ціну на цей об'єкт за адресою вул. Госпітальна, 4 продавець виставив чималеньку – 35 млн доларів (а це 1,44 млрд в гривневому еквіваленті – Авт.). Тобто 304,3 тис. доларів за сотку, при цьому середня ціна в цьому районі, якщо, наприклад, взяти пропозиції на сайті Rieltor тримається на рівні 40-133 тис. доларів за сотку.
Відповідно до витягу Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру власником цієї нерухомості наразі є Товариство з обмеженою відповідальністю "Лота-МНВ". Його засновник і кінцевий бенефіціар – Наталія Мироненко – дружина відомого в 90-х бізнесмена Григорія Габовича, в компаньйонах якого був "український Мавроді" Семен Юфа. Бізнес Габовича-старшого зараз продовжують сини Юліан та Артур, які, зокрема, побудували котеджне містечко "Рославовичі" в передмісті Києва. Крім того, цю родину називають однією з "господарів Хрещатика" — вони, за даними видання NV Бізнес, перебувають на третьому місці в ТОП-10 власників нерухомості на головній вулиці столиці.
"Телеграф" намагався дізнатися, чому власниця вирішила позбутися від ділянки в центрі Києва, але телефон фірми, зазначений у відкритих джерелах, не є дійсним. До речі, цю землю на Черепановій горі Київська міська рада за часів мера Леоніда Черновецького продала приватній структурі – торгово-закупівельному підприємству "Лота" ще у травні 2007 року. До того це ТОВ ще два роки орендувало ділянку. Отримав за це бюджет 17,8 млн. гривень, або за курсом того періоду 3,5 млн. доларів.
В планах нового власника було будівництво офісно-розважального центру з зонами відпочинку й підземним паркінгом. А за рік землю придбало вже згадане ТОВ "Лота-МНВ", яке має спільну з продавцем власницю – Наталію Мироненко.
Далі навколо цієї землі, що, за даними Київського головного управління містобудування й архітектури, знаходиться в межах історико-культурних заповідників й зон охорони пам'ятників культури Центрального історичного ареалу, відбувались дивні події. Хоча ділянка не була пристосована для висотної забудови, а була віднесена до території зелених насаджень загального користування, вона раптом стала відноситись до "території громадських будівель і споруд". Представники ГО "Захист культурної спадщини Києва" свого часу звинувачували в цьому керівництво профільного управління Київської державної міської адміністрації.
Наприкінці 2019 року ТОВ "Лота-МНВ" отримало в Державній архітектурно-будівельній інспекції дозвіл на будівництво житлового будинку на 29 поверхів з паркінгом, об'єктами соціально-побутового призначення й благоустроєм території. До реалізації проєкту дійшла справа на початку 2022 року, через що вибухнув скандал. Зокрема, до чергового випадку безглуздої забудови столиці привернув увагу Сергій Мельниченко — співкоординатор "Штабу оборони Києва", що був заступником Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва. Натомість законністю робіт зацікавились в ДБР, хоча дерева представники забудовника встигли під шумок знести.
- Там, до речі, не одна була проблемна ділянка, питання були й по тій, що мала адресу вулиця Госпітальна, 2в. Ми їх тоді розглядали в комплексі, – зазначив Сергій в коментарі "Телеграфу". – Вже не пам'ятаю подробиць, їх там ділили, об’єднували, але ми розглядали їх в комплексі. Адже це взагалі був нонсенс будувати на горі-пам'ятці, й нищити історичне обличчя столиці. Тоді нам вдалось зупинити роботи, винести питання на розгляд комісії, але почалася війна, тому далі справа й не пішла.
Критично висловився про можливу забудову ділянки в центрі столиці й Віктор Глеба — експерт у галузі містобудування, дійсний член Української академії архітектури.
- Висотне житлово-офісне будівництво там бачили в різні роки різні "персонажі". Оскільки Генплан не затверджений, історико-архітектурний опорний план Києва оскаржений, то й буде в центрі столиці житлова висотка. Земля оформлена, реформа містобудування дала "зелене світло". Над Бесарабкою по крутому схилу будують, на Печерську біля "Арсеналу", на пагорбах Паркової дороги – також. Тож й на Черепановій горі хто заборонить? Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видають люди, про яких ніхто не чув, дозвіл на будівництво в е-construction (портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва – Авт.) автоматично будь-хто може оформити, перевірок немає, нагляду за містобудуванням також. Перший керівник Держінспекції архітектури та містобудування України став керівником НАБУ. Державна інспекція МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ не має фахівців з дипломами містобудівників та архітекторів. То ж не має значення, хто там що продаж чи купує. В нас торгують державними посадами, документами, то вже який Генплан?!
При цьому в оголошенні про продаж більш ніж гектару землі на Черепановій горі наголошується, що в наявності дозвіл на забудову й "всі МБУО", тобто містобудівні умови та обмеження — документ, що визначає основні вимоги до забудови або реконструкції земельної ділянки. До речі, впритул до неї продається ще один "шмат" землі площею 12 соток й за ціною 200 тис. доларів, або 16,6 тис./сотка.
"Телеграф" й надалі слідкуватиме, чим закінчиться історія з землею в центрі столиці, на якій може вирости чергова висотка.