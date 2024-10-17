В центре Киева под застройку продается скандальный участок: цена безумная, за годы выросла в разы
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Когда зеленую зону в центре Печерска хотят перепродать
Земельный участок в престижном Печерском районе между Национальным спорткомплексом "Олимпийский" и Дворцом спорта, который пытались застроить еще до полномасштабной войны, выставили на продажу. Против того чтобы в этой исторической местности под названием Черепанова гора появилась очередная жилая высотка, в свое время выступили активисты и даже смогли остановить начало работ. Найдется ли желающий выложить немалую сумму и реализовать этот сомнительный со стороны законности проект, пока вопрос.
"Телеграф" собрал, что известно о судьбе скандальной недвижимости, и спросил у экспертов, почему строительство на указанном участке вообще не должно было проводиться.
Объявления о продаже участка "в самом центре Киева" площадью 1,15 га с целевым назначением "для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры" и с готовым проектом ЖК опубликовано на платформе OLX в начале октября. Цену на этот объект по адресу ул. Госпитальная, 4 продавец выставил немалую – 35 млн долларов (а это 1,44 млрд в гривневом эквиваленте – Авт.), или 304,3 тыс. долларов за сотку. При этом средняя цена в этом районе, если, например, взять предложения на сайте Rieltor, держится на уровне 40-133 тыс. долларов за сотку.
Согласно выписке Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра владельцем этой недвижимости является Общество с ограниченной ответственностью "Лота-МНВ". Его основатель и конечный бенефициар – Наталья Мироненко – супруга известного в 90-х бизнесмена Григория Габовича, в компаньонах которого был "украинский Мавроди" Семен Юфа. Бизнес Габовича-старшего сейчас продолжают сыновья Юлиан и Артур, которые, в частности, построили коттеджный городок "Рославовичи" в пригороде Киева. Кроме того, эту семью называют одними из "хозяев Крещатика" — они, по данным издания NV Бизнес, находятся на третьем месте в ТОП-10 владельцев недвижимости на главной улице столицы.
"Телеграф" пытался узнать, почему владелица решила избавиться от участка в центре Киева, но телефон фирмы, указанный в открытых источниках, не действителен. Кстати, эту землю на Черепановой горе Киевский городской совет во времена мэра Леонида Черновецкого продал частной структуре — торгово-закупочному предприятию "Лота" еще в мае 2007 года. До этого ООО еще два года арендовало участок. Получил за это бюджет 17,8 млн. гривен или по курсу того периода 3,5 млн. долларов.
В планах нового владельца было строительство офисно-развлекательного центра с зонами отдыха и подземным паркингом. А через год землю приобрело уже упомянутое ООО "Лота-МНВ", имеющее общую с продавцом владелицу — Наталию Мироненко.
Далее вокруг этой земли, по данным Киевского главного управления градостроительства и архитектуры, находится в пределах историко-культурных заповедников и зон охраны памятников культуры Центрального исторического ареала, происходили странные события. Хотя участок не был приспособлен для высотной застройки, а был отнесен к территории зеленых насаждений общего пользования, он вдруг стал относиться к "территории общественных зданий и сооружений". Представители ОО "Защита культурного наследия Киева" в свое время обвиняли в этом руководство профильного управления Киевской государственной городской администрации.
В конце 2019 года ООО "Лота-МНВ" получило в Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство жилого дома на 29 этажей с паркингом, объектами социально-бытового назначения и благоустройством территории. До реализации проекта дошло дело в начале 2022 года, из-за чего разразился скандал. В частности, к очередному случаю бессмысленной застройки столицы привлек внимание Сергей Мельниченко - сокоординатор "Штаба обороны Киева", бывший заместитель Комиссии по проверке информации о резонансных объектах строительства. Законностью работ заинтересовались в ДБР, хотя деревья представители застройщика успели под шумок снести.
- Там, кстати, не один был проблемный участок, вопросы были и по тому, что имел адрес улица Госпитальная, 2в. Мы их тогда рассматривали в комплексе, – отметил Сергей в комментарии "Телеграфу". – Уже не помню подробностей, их там делили, объединяли, но мы рассматривали их в комплексе. Ведь это вообще был нонсенс строить на горе-памятке и уничтожать историческое лицо столицы. Тогда нам удалось остановить работы, вынести вопрос на рассмотрение комиссии, но началась война, поэтому дело далее не пошло.
Критически высказался о возможной застройке участка в центре столицы и Виктор Глеба — эксперт в области градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры.
- Высотное жилищно-офисное строительство там видели в разные годы разные "персонажи". Поскольку Генплан не утвержден, историко-архитектурный опорный план Киева обжалован, будет в центре столицы жилая высотка. Земля оформлена, реформа градостроительства дала "зеленый свет". Над Бессарабкой по крутому склону строят, на Печерске возле "Арсенала", на холмах Парковой дороги – тоже. Так и на Черепановой горе кто запретит? Градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка выдают люди, о которых никто не слышал, разрешение на строительство в е-construction (портал Единой государственной электронной системы в сфере строительства – Авт. ) автоматически любой может оформить, проверок нет, надзора за градостроительством также. Первый руководитель Госинспекции архитектуры и градостроительства стал руководителем НАБУ. Государственная инспекция градостроительства и архитектуры не имеет специалистов с дипломами градостроителей и архитекторов. Так что не имеет значения, кто там что продажа или покупает. У нас торгуют государственными должностями, документами, так уж какой Генплан?!
При этом в объявлении о продаже более гектара земли на Черепановой горе отмечается, что в наличии разрешение на застройку и "все МБУО", то есть градостроительные условия и ограничения — документ, определяющий основные требования к застройке или реконструкции земельного участка. Кстати, вплотную к ней продается еще один "кусок" земли площадью 12 соток и по цене 200 тыс. долларов, или 16,6 тыс./сотка.
"Телеграф" и дальше будет следить, чем закончится история с землей в центре столицы, на которой может вырасти очередная высотка.