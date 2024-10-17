В центре Киева под застройку продается скандальный участок: цена безумная, за годы выросла в разы

Когда зеленую зону в центре Печерска хотят перепродать

Земельный участок в престижном Печерском районе между Национальным спорткомплексом "Олимпийский" и Дворцом спорта, который пытались застроить еще до полномасштабной войны, выставили на продажу. Против того чтобы в этой исторической местности под названием Черепанова гора появилась очередная жилая высотка, в свое время выступили активисты и даже смогли остановить начало работ. Найдется ли желающий выложить немалую сумму и реализовать этот сомнительный со стороны законности проект, пока вопрос.

"Телеграф" собрал, что известно о судьбе скандальной недвижимости, и спросил у экспертов, почему строительство на указанном участке вообще не должно было проводиться.

Объявления о продаже участка "в самом центре Киева" площадью 1,15 га с целевым назначением "для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательной и рыночной инфраструктуры" и с готовым проектом ЖК опубликовано на платформе OLX в начале октября. Цену на этот объект по адресу ул. Госпитальная, 4 продавец выставил немалую – 35 млн долларов (а это 1,44 млрд в гривневом эквиваленте – Авт.), или 304,3 тыс. долларов за сотку. При этом средняя цена в этом районе, если, например, взять предложения на сайте Rieltor, держится на уровне 40-133 тыс. долларов за сотку.

Участок на улице Госпитальной продают дороже других в этом районе

Согласно выписке Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра владельцем этой недвижимости является Общество с ограниченной ответственностью "Лота-МНВ". Его основатель и конечный бенефициар – Наталья Мироненко – супруга известного в 90-х бизнесмена Григория Габовича, в компаньонах которого был "украинский Мавроди" Семен Юфа. Бизнес Габовича-старшего сейчас продолжают сыновья Юлиан и Артур, которые, в частности, построили коттеджный городок "Рославовичи" в пригороде Киева. Кроме того, эту семью называют одними из "хозяев Крещатика" — они, по данным издания NV Бизнес, находятся на третьем месте в ТОП-10 владельцев недвижимости на главной улице столицы.

Компания, получившая участок в собственность, принадлежит Наталье Мироненко.

"Телеграф" пытался узнать, почему владелица решила избавиться от участка в центре Киева, но телефон фирмы, указанный в открытых источниках, не действителен. Кстати, эту землю на Черепановой горе Киевский городской совет во времена мэра Леонида Черновецкого продал частной структуре — торгово-закупочному предприятию "Лота" еще в мае 2007 года. До этого ООО еще два года арендовало участок. Получил за это бюджет 17,8 млн. гривен или по курсу того периода 3,5 млн. долларов.

Фирма приобрела 17 лет назад земельный участок в центре Киева по цене 154,7 тыс. гривен/сотка

В планах нового владельца было строительство офисно-развлекательного центра с зонами отдыха и подземным паркингом. А через год землю приобрело уже упомянутое ООО "Лота-МНВ", имеющее общую с продавцом владелицу — Наталию Мироненко.

За какую цену нынешний владелец приобрел лакомый кусок земли на Печерске неизвестно

Далее вокруг этой земли, по данным Киевского главного управления градостроительства и архитектуры, находится в пределах историко-культурных заповедников и зон охраны памятников культуры Центрального исторического ареала, происходили странные события. Хотя участок не был приспособлен для высотной застройки, а был отнесен к территории зеленых насаждений общего пользования, он вдруг стал относиться к "территории общественных зданий и сооружений". Представители ОО "Защита культурного наследия Киева" в свое время обвиняли в этом руководство профильного управления Киевской государственной городской администрации.

В экспертном отчете от 2017 года на проект строительства жилого дома указаны особенности участка

В конце 2019 года ООО "Лота-МНВ" получило в Государственной архитектурно-строительной инспекции разрешение на строительство жилого дома на 29 этажей с паркингом, объектами социально-бытового назначения и благоустройством территории. До реализации проекта дошло дело в начале 2022 года, из-за чего разразился скандал. В частности, к очередному случаю бессмысленной застройки столицы привлек внимание Сергей Мельниченко - сокоординатор "Штаба обороны Киева", бывший заместитель Комиссии по проверке информации о резонансных объектах строительства. Законностью работ заинтересовались в ДБР, хотя деревья представители застройщика успели под шумок снести.

- Там, кстати, не один был проблемный участок, вопросы были и по тому, что имел адрес улица Госпитальная, 2в. Мы их тогда рассматривали в комплексе, – отметил Сергей в комментарии "Телеграфу". – Уже не помню подробностей, их там делили, объединяли, но мы рассматривали их в комплексе. Ведь это вообще был нонсенс строить на горе-памятке и уничтожать историческое лицо столицы. Тогда нам удалось остановить работы, вынести вопрос на рассмотрение комиссии, но началась война, поэтому дело далее не пошло.

Так должен выглядеть жилой комплекс вблизи главной спортивной арены.

Критически высказался о возможной застройке участка в центре столицы и Виктор Глеба — эксперт в области градостроительства, действительный член Украинской академии архитектуры.

- Высотное жилищно-офисное строительство там видели в разные годы разные "персонажи". Поскольку Генплан не утвержден, историко-архитектурный опорный план Киева обжалован, будет в центре столицы жилая высотка. Земля оформлена, реформа градостроительства дала "зеленый свет". Над Бессарабкой по крутому склону строят, на Печерске возле "Арсенала", на холмах Парковой дороги – тоже. Так и на Черепановой горе кто запретит? Градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка выдают люди, о которых никто не слышал, разрешение на строительство в е-construction (портал Единой государственной электронной системы в сфере строительства – Авт. ) автоматически любой может оформить, проверок нет, надзора за градостроительством также. Первый руководитель Госинспекции архитектуры и градостроительства стал руководителем НАБУ. Государственная инспекция градостроительства и архитектуры не имеет специалистов с дипломами градостроителей и архитекторов. Так что не имеет значения, кто там что продажа или покупает. У нас торгуют государственными должностями, документами, так уж какой Генплан?!

При этом в объявлении о продаже более гектара земли на Черепановой горе отмечается, что в наличии разрешение на застройку и "все МБУО", то есть градостроительные условия и ограничения — документ, определяющий основные требования к застройке или реконструкции земельного участка. Кстати, вплотную к ней продается еще один "кусок" земли площадью 12 соток и по цене 200 тыс. долларов, или 16,6 тыс./сотка.

"Телеграф" и дальше будет следить, чем закончится история с землей в центре столицы, на которой может вырасти очередная высотка.