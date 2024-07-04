Десятки гектарів київської землі потрапили до рук великих забудовників: підсумки засідання Київради

У столиці можуть з'явитися нові ТРЦ

У четвер, 4 липня, депутати Київської міської ради зібралися на планетарне засідання. Вони вже обговорювали деякі скандальні земельні питання.

Загалом на порядок денний винесли понад сотню пунктів. Один із цікавих питань, за яке проголосували депутати, стала передача ТОВ "Жовтень" земельних ділянок в оренду для експлуатації торговельного комплексу на проспекті Академіка Палладіна.

Десятки гектарів підуть під забудову ТРЦ над станцією метро "Академмістечко". З компанією пов'язаний український бізнесмен Вагіф Алієв, який є власником кількох торговельних центрів та житлових комплексів у Києві.

Також Київрада прийняла рішення поновити договір оренди земельної ділянки з ТОВ "Гротто" на проспекті Академіка Палладіна. До цього теж може бути причетний Алієв.

Під забудову передають десятки гектарів колишньої овочевої фабрики. Депутати прийняли рішення про поновлення ПАТ "Київська овочева фабрика" договору оренди земельної ділянки "для будівництва та обслуговування об'єктів громадського та комерційного використання, торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів, об'єктів житлової забудови, паркінгу" в урочищі Самбурки, що в Голосіївському районі.

Подейкують, що з цим має зв'язок співзасновник однієї з найбільших будівельної компанії "KAN" Ігор Ніконов. Цікавий факт, що Вагіф Алієв також є власником вищезгаданої компанії.

Компанії "Українська автомобільна корпорація" віддадуть земельну ділянку в оренду на вулиці Новопирогівській (Голосіївський район). Там планують "розмістити лінійні об’єкти транспортної інфраструктури (в’їзд-виїзд)", тобто автостоянку.

Компанія належить український бізнесмен грузинського походження Таріел Васадзе.

І мабуть, найрезонансніше питання про прийняття детального плану території ТРЦ "Оушен Плаза". Під забудову потрапить архітектурна памʼятка київського модернізму — "тарілки на Либідській". На цю діляночку знову претендує Алієв, якого вже згадували не раз.

Раніше "Телеграф" писав про "летючу тарілку". Через агресивну забудову ця знаменита пам'ятка може бути поглинута ТРЦ.

Варто зазначити, що забудовники вже впритул наблизилися до будівлі з "тарілкою". Спочатку забудовники планували інтегрувати "тарілку" до будівлі ТРЦ, проте це викликало широкий суспільний резонанс.

Відомо, що у жовтні 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики внесло будинок до реєстру пам’яток архітектури та монументального мистецтва, однак у самому реєстрі воно так і не з’явилося.