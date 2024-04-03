Скандальне будівництво церкви на Оболоні: влада відреагувала на конфлікт

За виділення земельних ділянок голосують депутати Київради

У Києві продовжується конфлікт навколо скандального будівництва церкви на вулиці Північній. Мешканці Оболоні занепокоєні зведенням греко-католицького храму та закликають місцеву владу дати роз'яснення.

"Телеграф" отримав коментар від пресслужби голови Оболонської РДА Кирила Фесика. Там зазначають, що дозвіл на забудову території поблизу навчальних закладів був виданий Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА.

Контрольну картку на порушення благоустрою відкриває також департамент КМДА, а саме Департамент територіального контролю міста Києва. У Оболонській РДА підкреслили, що адміністрація не брала участі в жодному етапі узгодження будівництва.

"Немає жодного етапу узгодження будівництва де брала б участь районна адміністрація. Ані погоджень, ані дозволів на такі роботи ми не надаємо, все здійснюється виключно через міські структури", — повідомили у пресслужбі.

Також у районній адміністрації запевняють, що не ініціювали будівництво храму і не мають можливості впливати на будь-які будівельні роботи в районі. Для цього існують спеціально створені департаменти КМДА, які несуть відповідальність за свої рішення.

"За виділення земельних ділянок голосують депутати Київської міської ради", — підкреслюють у пресслужбі голови Оболонської РДА.

В установі зазначили, що не мають жодних законних способів припинити будівництво церкви на вулиці Північній, бо не мають відношення до його узгодження.

Що говорять у УГКЦ

Адміністратор Парафії Пресвятої Трійці отець Андрій прокоментував ситуацію ЗМІ. За його словами, пошкодження паркану навколо будівництва місцевими жителями для релігійної громади є викликом.

"Комунікування з місцевою спільнотою відбувалося ще на етапі отримання дозвільної документації, з 2017 року, коли ми офіційно отримали ділянку під будівництво храму. Ми зареєстровані в Оболонському районі, тут молимося, і тут же нам виділили ділянку. Обговорення було на тому етапі, коли ми виявилися у заручниках Детального плану території — без нього не можна було нічого робити. Обговорення велося у тому числі онлайн: кожен міг подати зауваження, висловити власну думку", — зазначає отець Андрій.

Нещодавно встановлений паркан

Також адміністратор Парафії підкреслює, що будівництво храму було зазначене у новому Детальному плані території. Священник каже, що дані про будівництво церкви не приховувалися, адже й самі чиновники не хотіли б наражатися на гнів громади. Проте, він підозрює, що останні протести проти будівництва мають організований характер.

"Я добачаю чітку організацію: по-перше, коли я спілкувався з протестуючими, вони всі чомусь казали про "колокольню" — її у планах немає, але говорять так, ніби "заряджено". По-друге, були ніби якісь закиди до католиків — вони переповідали це у приватних розмовах. А дуже не хочеться, щоб ситуація мала розвиток на міжрелігійному підґрунті. По-третє, я бачив на майданчику того ж чоловіка, який виступав на сесії Міськради, коли піднімалося питання про виділення земельної ділянки від представників місцевих мешканців. Він ходив у капюшоні, був активним і вступав у діалог", — каже отець Андрій.

Реакція місцевої влади на конфлікт

Міська влада Києва таки відреагувала на скандальну ситуацію з огорожею, що з'явилася на зеленій зоні в Оболонському районі. Паркан навколо будівельного майданчика, який вже частково розібрали місцеві жителі, з'явився припис Департаменту територіального контролю.

Припис Департаменту територіального контролю

У документі йдеться про те, що власники огорожі мають надати дозвільну документацію на її встановлення. Якщо цього не буде зроблено протягом 3-х днів, замовник буде змушений демонтувати огорожу й власним коштом відновити благоустрій на земельній ділянці.

Деталі по будівництву храму

Перший проєкт релігійної споруди на цьому місці був представлений ще у березні 2017 року. Але міська комісія з питань культури, туризму і суспільних комунікацій відклала проєкт до проведення громадських слухань через невдоволення місцевих жителів.

Основною претензією є факт будівництва посеред житлового масиву, де поряд знаходиться дитсадок, школа, дитячі та спортивні майданчики.

Також мешканці Оболоні стверджують, що не було громадських слухань і схвалення місцевою спільнотою. Але існує інформація про те, що певні обговорення щодо будівництва Храму все ж таки проводилися. На неофіційному сайті Оболонського району можна знайти згадку про опитування, яке відбулося у травні 2017 року. За результатами опитування, 382 мешканці Києва підтримали проєкт, а 247 — висловилися проти.

У січні та лютому 2018 року відбувся ще один етап обговорення Детального плану територій, де йшлося про розміщення храму УГКЦ. У документі зазначається, що храм буде збудовано з дотриманням усіх нормативних відстаней від дитячого садочка та житлових будинків, аби заспокоїти місцевих мешканців, які висловили стурбованість з цього приводу.

Місцева громада стверджує, що землю було виділено значно пізніше, 2021 року, а не у 2017 році. Люди наполягають на тому, що рішення про виділення ділянки потрібно переглянути, або, як мінімум, провести роз'яснення.

Нагадуємо, ввечері 1 квітня мешканці вулиці Північної вийшли на протест проти паркану, що звели на території, де планується будівництво церкви. Протестувальники закликали зупинити будівництво церкви Пресвятої Трійці, яке відбувається поблизу будинків, школи та дитячої поліклініки. На їхню думку, на цій ділянці повинен бути сквер.

Також мешканці Оболоні вимагають від міської влади проведення громадських слухань.

Раніше "Телеграф" писав, що сини колишніх мерів Києва — Омельченка та Черновецького — хочуть збудувати висотки у Солом’янському парку Києва. Але забудовника після перевірок Державної інспекції архітектури та містобудування серйозно обмежили й поки що заборонили продовження робіт.