Авто вилетіло майже у перехід станції метро: що відомо про ДТП у Києві (фото)

Поліцейські з’ясовують деталі дорожньо-транспортної пригоди

У понеділок, 21 жовтня, у Києві сталася чергова дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та майже влетів у станцію метро "Берестейська".

Про це повідомляють столичні Telegram-пабліки. За попередніми даними, легковий автомобіль рухався у бік центру міста, але не впорався з керуванням і вилетів із проїжджої частини, здійснивши кульбіт.

Далі машина приземлилася поряд із підземним переходом, що веде до станції метрополітену "Берестейська".

Водій отримав травми, але залишився живим. Інших постраждалих, а також загиблих вдалося уникнути. На місці працюють бригади "швидкої допомоги" та слідчо-оперативна група поліції.

У мережі з’явилися фото після аварії.

Станція Київського метрополітену "Берестейська" розташована у Шевченківському районі, на Святошинсько-Броварській лінії між станціями "Нивки" та "Шулявська".

Це не перша ДТП у Києві за поточний день. Нагадаємо, що вдень на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка на великій швидкості в’їхала в задню частину маршрутки. Внаслідок аварії загинула 72-річна жінка, ще 5 людей отримали травми.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові сталася ДТП зі смертельними наслідками.