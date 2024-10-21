Авто вылетело почти в переход станции метро: что известно о ДТП в Киеве (фото)

Полицейские выясняют детали дорожно-транспортного происшествия

В понедельник, 21 октября в Киеве произошло очередное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и почти влетел в станцию метро "Берестейская".

Об этом сообщают столичные Telegram-паблики. По предварительным данным, легковой автомобиль двигался в сторону центра города, но не справился с управлением и вылетел с проезжей части, совершив кульбит.

Далее машина приземлилась рядом с подземным переходом, который ведет к станции метрополитена "Берестейская".

Водитель получил травмы, но остался жив. Других пострадавших, а также погибших, удалось избежать. На месте работают бригады "скорой помощи" и следственно-оперативная группа полиции.

В сети появились фото после аварии.

Станция Киевского метрополитена "Берестейская" расположена в Шевченковском районе, на Святошинско-Броварской линии между станциями "Нивки" и "Шулявская".

Это не первое ДТП в Киеве за текущий день. Напомним, что днем на улице Вадима Гетьмана грузовик на большой скорости въехал в заднюю часть маршрутки. В результате аварии погибла 72-летняя женщина, еще 5 человек получили травмы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во Львове произошло ДТП со смертельным исходом.