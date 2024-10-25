У Києві сухо, але прохолодно: чи потішить сонце містян на вихідних

Парасолька поки не знадобиться

Київ знову охопила хмарна погода, але дощів найближчими днями точно не буде. У місті також очікуються температурні гойдалки.

Вдень показники термометрів коливатимуться від +12 до +15 градусів, а вночі — від +7 до +8 градусів. Про це свідчать дані з Meteofor.

У п'ятницю, 25 жовтня, прогнозується переважно похмура погода, але без дощу. Повітря прогріється до +12 градусів, а вночі охолоне до +7 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються вранці-вдень — помірні 7 м/с.

З самої ночі середи, 26 жовтня, і до вечора на небі пануватимуть хмари. В кінці доби передбачається прояснення. Температура вдень підвищиться до +12 градусів, а вночі впаде до +8 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 3 м/с.

У неділю, 27 жовтня, також очікується хмарність, хоча сонце іноді прогріватиме землю. У цю добу вдень буде тепліше — +15 градусів. Вночі показники на термометрах зафіксуються біля +7 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються у денний час — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях України прогнозуються заморозки та дощі протягом 25 жовтня.