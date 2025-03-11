США вже виконують домовленості: у Зеленського розповіли про перші зрушення після переговорів

США відновили постачання допомоги Україні

Вашингтон відновив постачання воєнної допомоги ЗСУ. Ця тема обговорювалася під час переговорів між командами України та США у Саудівській Аравії.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента України Павло Паліса у своєму Facebook. За його словами, досягнуті угоди вже починають виконуватися.

"Маю підтвердження що безпекова допомога від США відновлена", — написав він.

Як повідомлялося раніше, голова Державного департаменту США Марко Рубіо перед переговорами повідомляв, що доля подальших постачань військової допомоги та надання розвідданих Україні залежить від підсумків переговорів у Саудівській Аравії.

Схоже, що американська сторона виявилася досить досягнутими результатами, оскільки прессекретарка Держдепартаменту Теммі Брюс повідомляла про "фантастичні новини" ще до завершення другого раунду переговорів.

Після завершення переговорів радник президента США з нацбезпеки Майк Уолтц повідомив, що Україна готова до припинення вогню і висловив сподівання, що росіяни теж на це погодяться.