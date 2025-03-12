ЗСУ частково вийшли з Курської області? Forbes про ситуацію на фронті (карта)

Серія ударів російських БПЛА нібито вибила з ладу десятки українських транспортних засобів

Частина військових ЗСУ могла залишити Курську область, де росіяни нещодавно мали успіх, і евакуюватися на українську сторону кордону. Йдеться, зокрема, і про одних із найбоєздатніших бригад.

Про це пише Forbes. У журналі зазначено, що 25 лютого серія ударів російських БПЛА нібито вибила з ладу десятки українських транспортних засобів уздовж головної дороги до Суджі, яка є основною базою для 10-тисячного українського війська.

"Це був день, коли ви почали турбуватися про Курськ", — наголосив незалежний аналітик Ендрю Перпетуа.

За два тижні основну частину українських сил, включаючи деякі з найбоєздатніших бригад, евакуювали з Курської області на територію України.

"Моїм друзям вдалося покинути Курськ, уникнувши оточення. Сумно, що дійшло до цього. Але що є, то є", — сказало українське джерело видання.

Ситуація у Курській області

У березні російські війська зуміли досягти успіхів у просуванні в Курській області. В Інституті вивчення війни вважають, що саме рішення Білого дому щодо припинення обміну розвідданими з Україною могло мати руйнівні наслідки для українських захисників.

У свіжому зведенні Генштабу від 12 березня повідомляється, що в операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України відбили 33 атаки російських військ.

Окрім цього, ворог завдав 22 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Довідково: Сили оборони України розпочали операцію в Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів Курської області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Генштабі пояснили заяви президента РФ Володимира Путіна, що російські війська нібито увійшли на територію України через кордон у Курській області.

Також нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, на що Україна готова поміняти Курську область. Він наголосив, що цей регіон не варто записувати на наші території. За словами глави держави, Україну цікавлять лише свої території.