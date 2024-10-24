В Україну йдуть дощі та похолодання: яким областям не пощастить наприкінці тижня

Синоптики озвучили прогноз на 25, 26 та 27 жовтня

До кінця тижня в Україні очікується невелике похолодання, а потім знову температура повітря поступово підійматиметься. У деяких областях синоптики обіцяють дощову погоду.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру на 25,26 та 27 жовтня. Найхолоднішим днем стане п’ятниця.

Зазначається, що в ці дні температура буде мінливою. Однак більшу частину областей погода порадує відсутністю опадів.

У п’ятницю, 25 жовтня, у середньому температура повітря по областях буде на рівні +11.. +13 градусів. У західній частині буде до +15 та +17, а вночі – від 0 до +3. У центральній частині – від +2 до +4, на півдні – до +7, у північних областях – до +6, а у східних – до +7. У цей день пройдуть дощі у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

26 жовтня погода у всіх областях країни буде хмарною, без опадів. Температура повітря залишиться приблизно на тому ж рівні, що й на день раніше.

У неділю, 27 жовтня, розпочнеться невелике потепління. У західній частині України буде до +18 градусів вдень та до +7 вночі. У центрі вдень синоптики обіцяють до +16, а вночі від +5 до +6. У північних областях вдень стовпчики термометрів покажуть до +14, а вночі — до +5. На сході буде до +10...+11 градусів, а вночі — від 0 до +2. У південній частині вдень очікується до +15...+16 градусів, а до ночі температура опуститься до +3...+5.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, на яку погоду українцям чекати до кінця жовтня і яка середня температура повітря очікується цього місяця.