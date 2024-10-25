В Киеве сухо, но прохладно: порадует ли солнце горожан на выходных

Зонтик пока не понадобится

Киев снова охватила облачная погода, но дождей в ближайшие дни точно не будет. В городе также ожидаются температурные качели.

Днем показатели термометров будут колебаться от +12 до +15 градусов, а ночью от +7 до +8 градусов. Об этом свидетельствуют данные из Meteofor.

В пятницу, 25 октября, прогнозируется преимущественно пасмурная погода, но без дождя. Воздух прогреется до +12 градусов, а ночью остынет до +7 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются утром-днем – умеренные 7 м/с.

С самой ночи в среду, 26 октября, и до вечера на небе будут царить облака. В конце суток предполагается прояснение. Температура днем повысится до +12 градусов, а ночью упадет до +8 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легкие 3 м/с.

В воскресенье, 27 октября, также ожидается облачность, хотя солнце будет иногда прогревать землю. В эти сутки днем будет теплее — +15 градусов. Ночью показатели на термометрах зафиксируются около +7 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются в дневное время – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких областях Украины прогнозируются заморозки и дожди в течение 25 октября.