І знову хмарність: чи вплине вона на температуру в Києві

З'явився прогноз, чи буде дощити в кінці тижня

Певний час у столиці панувала сонячна погода, але вже найближчими днями завітає хмарність. Дощів синоптики не прогнозують.

Хмарність майже ніяк не вплине на температуру в місті, адже вдень вона зафіксується біля +12 градусів, а вночі коливатиметься в межах +5…8 градусів. Про це повідомили в Sinoptik.

На зміну ясному ранку в четвер, 24 жовтня, прийде хмарна погода вдень, що протримається до кінця доби. Температура у денний час підвищиться до +12 градусів, а вночі опуститься до +5 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються у денний час — легкі 3 м/с.

П'ятниця, 25 жовтня, принесе суцільну хмарність, але без дощів. Повітря вдень прогріється до +12 градусів, а вночі охолоне до +7 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються вдень — легкі 2 м/с.

З самого ранку суботи, 26 жовтня, і до пізнього вечора у місті триматиметься хмарність. Опадів не передбачається. Денні показники термометрів сягнуть +12 градусів, а вночі зафіксуються біля +8 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить тихих 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у яких областях України зіпсується погода найближчим часом. Місцями синоптики прогнозують сильні вітри та похолодання.