В Україні потеплішає після переходу на зимовий час: яким областям чекати до +18

Найближчими днями в Україні пануватиме антициклон

Уже цієї неділі, 27 жовтня, в Україні переведуть годинники на одну годину назад. Разом із переходом на зимовий час українців очікують помітні зміни у погоді.

Зокрема, у західних областях температура повітря відчутно підвищиться. Про це відома синоптикиня Наталка Діденко написала у своїх соцмережах.

Що кажуть синоптики

За словами Наталки Діденко, найближчими днями в Україні пануватиме антициклон. Погода буде переважно сухою з прохолодними ночами та комфортною температурою вдень. Лише у східних областях завтра можливі невеликі дощі через наближення атмосферного фронту.

Синоптикиня прогнозує, що надалі триватиме суха погода з періодичною появою хмар або туманів. "Сонце все одно буде їх розганяти час від часу", – зазначає напівжартома Діденко. Температура повітря залишатиметься стабільною, без різкого зниження.

Прогноз Укргідрометцентру

За даними Укргідрометцентру, після переведення годинників нічна температура в західних областях підніметься. Вночі буде до +7 градусів, вдень повітря прогріється до +18 градусів. Така температура утримається щонайменше до 28 жовтня.

У більшості областей України очікується суха погода. Лише вдень 25 жовтня та вночі 26 жовтня у східних областях можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно північно-західним, 3-8 метрів на секунду. До кінця жовтня снігопадів в Україні не передбачається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні на Геловін. На українців чекають температурні гойдалки.