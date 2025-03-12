Заброньованих чоловіків можуть оголосити в розшук. Чи анулюють бронь в такому випадку

Юрист пояснив, як пов’язані між собою ці процеси

Військовозобов’язані чоловіки з бронюванням від мобілізації теж можуть потрапити у розшук ТЦК та СП, якщо порушать правила військового обліку. Але є важливий нюанс: навіть якщо людину оголосили в розшук, її бронювання не скасовується.

Про це на порталі "Юристи.UA" заявив адвокат Юрій Айвазян. До юристів звернувся чоловік, який опинився у такій ситуації: його оголосили в розшук через порушення військового обліку, і він хвилюється, що це призведе до анулювання броні.

Однак адвокат заспокоїв: "Зазначена вами обставина не є підставою для анулювання броні".

Правозахисник підкреслив, що процеси розшуку порушників обліку та бронювання працівників критично важливих підприємств ніяк не пов’язані між собою.

Як уникнути проблем із військовим обліком

Щоб уникнути розшуку та зберегти бронювання, військовозобов’язаним необхідно:

Регулярно оновлювати облікові дані у ТЦК.

Дотримуватись правил обліку та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Мати на руках усі необхідні документи, що підтверджують бронювання.

Якщо ви маєте бронювання, але все одно потрапили в розшук через порушення обліку — не панікуйте. Вашу бронь не можуть анулювати через цю обставину. Головне — вчасно владнати питання з ТЦК та підтвердити свій статус броньованого працівника.

Нагадуємо, що бронюванню від мобілізації в Україні підлягають працівники стратегічно важливих підприємств. Вони мають відстрочку на весь період його дії, навіть якщо перебувають у відпустці.

Бронь може бути безстроковою або на певний термін, встановлений відповідним рішенням. Водночас факт перебування працівника у відпустці не впливає на чинність бронювання, тому його мобілізація в цей період є неможливою.

Раніше "Телеграф" писав, Уряд розширив перелік працівників, яких можуть забронювати. Мінцифри ще розробляє критерії, яким мають відповідати такі працівники.