Заморозки повертаються: яким областям не пощастить з погодою 25 жовтня

Подекуди буде дощити

Після короткочасного потепління до України знову повертаються дощі, заморозки та холод. Так, західні області очікує мінусова температура у п'ятницю, 25 жовтня.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. За прогнозами синоптиків, в цей день дощі очікуються лише в кількох областях на сході країни.

Західні області в ніч на 25 жовтня очікують заморозки, адже стовпчик термометра опуститься до -1 градуса. Проте вдень сонце пригріє до +15 градусів. Протягом дня небо періодично затягуватимуть хмари.

На півночі країни теж відчутно похолодає, але без морозів. Так, вдень стовпчик термометра коливатиметься від +11 до 13 градусів, а вночі — до +3 градусів. Дощів не прогнозують синоптики, проте періодично на небі з'являтимуться хмари.

Східні області очікує помірно тепла погода вночі, коли стовпчик термометра сягне позначки до +4 градусів. Вдень синоптики прогнозують невеличкий дощ та до +13 градусів.

На півдні та в центрі країни вночі очікується до +4 градусів, а вдень до +16 градусів. Небо буде періодично затягуватись хмарами, але без опадів. Пориви вітру по всій країні 25 жовтня становитимуть до 8 м/с.

Водночас західні та північні регіони очікує туман. Як зазначає портал: "Вночі та вранці 25 жовтня у західних, Житомирській, Вінницькій областях та у північно-східній частині туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)".

Нагадаємо, що в Україні потеплішає після переходу на зимовий час. Вже відомо, яким областям чекати до +18.

Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди чекати на вихідні, 26-27 жовтня, в Україні.