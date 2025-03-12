Виросли справжніми красунями: як виглядають доньки прем’єра Шмигаля і що про них відомо

Дівчата вважають за краще вести закритий спосіб життя

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль понад 25 років одружений з дружиною Катериною, яка подарувала йому двох доньок. Спадкоємиці українського політика уникають публічності, тому про них наразі мало відомо.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядають діти прем’єра Дениса Шмигаля і коли вони в останній рахз виходили з батьками на публіку. Ми дізналися деякі подробиці їхнього життя.

Як виглядають доньки Дениса Шмигаля

У 2020 році, коли Денис Шмигаль обійняв посаду прем’єр-міністра України, він переїхав до Києва, а його родина залишилася жити у Львові, звідки він родом. Але з рідними він намагався бачитися щонайменше раз на два тижні.

Вперше родина Шмигаля у повному складі з’явилася 2021 року, коли в Україні відзначали 30-річчя Дня Незалежності. Прем’єр-міністр разом із дружиною Катериною та доньками Анною та Софією були в центрі Києва у гарних вишиванках із синьо-жовтими стрічками.

Денис Шмигаль із дружиною та доньками

Як виглядають доньки Дениса Шмигаля

У тому ж році Денис Шмигаль із сім’єю відвідав концерт Андреа Бочеллі і тоді його дружина та старша дочка вперше дали інтерв’ю Катерині Осадчій у програмі "Світське життя".

Дружина та доньки прем’єра були у вишуканих білих сукнях від українських дизайнерів. Дівчата виросли справжніми красунями. Шмигаль зазначив, що пишається своїми доньками і конкуренції вони не хочуть, тому вони з дружиною не планують заводити сина.

Доньки Дениса Шмигаля виросли справжніми красунями

В інтерв’ю старша донька Анна розповіла, що навчається на магістратурі в університеті "Львівська політехніка" та паралельно здобуває освіту у Львівському національному університеті ім. Франка, обравши спеціальність "Філологія".

Старша дочка Дениса Шмигаля Анна

Анна здобувала освіту у Львові

А молодша Софія на той момент ще ходила до середньої школи. Де зараз перебувають спадкоємиці прем’єр-міністра і чим займаються – невідомо, оскільки дівчата ведуть закритий спосіб життя.

Молодша дочка Дениса Шмигаля Софія

На своїй сторінці у Facebook Анна останню публікацію зробила у квітні 2022 року. Старша дочка Шмигаля висвітлювала у своїй профілі тему війни, зокрема публікувала відео з виступами свого батька.

Також дівчина має фотографії, на яких вона позує разом із сестрою та батьками до початку повномасшабної війни. Вони разом неодноразово відпочивали за кордоном.

Діти Дениса Шмигаля ведуть закритий спосіб життя

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