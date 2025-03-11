Припинення вогню не лише у повітрі: Зеленський пояснив, на що погодилася Україна на переговорах зі США

Україна та США досягли розуміння на переговорах

Пропозиція США про припинення вогню в Україні на 30 днів стосувалася не лише далекобійних ударів, а й заморозки лінії фронту. Однак тепер лишилося змусити росіян піти на це.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні. За його словами, він отримав звіт від української делегації, яка брала участь у переговорах у Саудівській Аравії.

"Наша позиція абсолютно чітка: Україна прагне миру від першої секунди війни, і ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше та надійно – так, щоб війни більше не було", — сказав він.

За словами Зеленського, українська делегація запропонувала припинити вогонь у небі та на морі, а також вирішити низку гуманітарних питань, що включає обмін полоненими та повернення українських дітей.

Він додав, що сторона США розуміє позицію України, але пропонує зупинити вогонь не лише у небі та на морі, а й по всій лінії фронту.

"Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним, ми готові зробити такий крок, і Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той самий момент тиша запрацює", — додав він.

Зеленський також наголосив на тому, що США готові відновити допомогу та обмін розвідданими, а також подякував президенту США Дональду Трампу за конструктивну позицію на цих переговорах.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що США нібито вимагали від України відмовитися від територій, але у РНБО пізніше це повідомлення спростували.