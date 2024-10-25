У Києві неадекват з палкою накинувся на жінку із собакою і швидко за це поплатився
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Потерпілій знадобилася допомога медиків
У Деснянському районі Києва агресивний чоловік раптово накинувся на жінку з собачкою та почав бити її палицею по голові. Постраждала отримала кілька сильних ударів, а зловмисник втік.
Патрульні, які прибули на виклик, оперативно розшукали нападника, проте чоловік спробував напасти з палицею на поліцейських. Про подробиці затримання розповіли у прес-службі Патрульної поліції Києва.
Повідомляється, що у дворі багатоповерхівки в Деснянському районі столиці чоловік з великою палкою у руках напав на жінку, яка вигулювала собачку. Зловмисник ударив постраждалу ззаду кілька разів по голові і втік.
Патрульні, які прибули на місце події, викликали жінці "швидку", дізналися прикмети зловмисника і вирушили на його пошуки. Обстеживши прилеглі території копи помітили чоловіка з ціпком у руках, який підходив під опис.
Під час спілкування агресивний чоловік відмовився викинути палицю і спробував напасти на поліцейського. Патрульні блискавично зреагували і провели затримання — на зап’ястях нападника замкнулися кайданки.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Причини та обставини події встановлюються. Розслідування по цій справі триває.
Нагадаємо, у Києві чоловік розстріляв охоронця парковки через зауваження. Зловмисник зробив близько п’яти пострілів і серйозно поранив чоловіка. Потерпілого на "швидкій" доправили до лікарні. Стрілку загрожує до семи років позбавлення волі.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві неадекват напав на дівчину-інспектора з паркування. Чоловікові не сподобалося, що йому зробили зауваження, і він кілька разів ударив потерпілу.