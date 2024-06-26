У Києві банда розбійників напала на жінку і відібрала 3 мільйони гривень: подробиці

Фігуранти можуть потрапити до в'язниці на 15 років

У Києві розбійники розпилили жінці в обличчя сльозогінний газ та відібрали 3 мільйони гривень. Зловмисникам оголосили про підозру у вчиненні розбою.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Подія сталася на Печерську.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом чоловікам у вчиненні розбійного нападу, за попередньою змовою групою осіб, спрямованому на заволодіння грошима в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Слідство з'ясувало, четверо чоловіків стежили за жінкою, знаючи про значну суму готівки, яку вона перевозила. Для відстеження її пересування на автомобіль потерпілої було встановлено трекер.

Двоє з учасників злочинної групи, видаючи себе за військових у камуфляжній формі, підстерігали жінку біля її будинку. Розпиливши їй в обличчя сльозогінний газ, вони вирвали з рук два чорних пакети з 3 млн гривень і втекли на автомобілі, власником якого є один з них.

Згодом вони зустрілись з двома іншими спільниками та пересіли в їх автівку. Викраденими грошима вони розпорядилися на власний розсуд.

Зловмисниками виявилися уродженцями Херсонщини 27 та 38 років та уродженцями Луганщини 31 та 35 років. Наразі все учасники розбою затримані.

Банда розбійників

Правоохоронці додали, що за клопотанням слідчих, суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

На місці події

Раніше "Телеграф" писав, у Києві таксист обікрав дружину зниклого військового на 400 тисяч гривень. Гроші жінка планувала передати побратимам чоловіка для купівлі військового обладнання.