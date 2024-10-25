В Киеве неадекват с палкой набросился на женщину с собакой и быстро поплатился

Пострадавшей понадобилась помощь медиков

В Деснянском районе Киева агрессивный мужчина внезапно набросился на женщину с собачкой и начал бить ее палкой по голове. Пострадавшая получила несколько сильных ударов, а злоумышленник скрылся.

Прибывшие на вызов патрульные оперативно разыскали нападавшего, однако мужчина попытался напасть с палкой на полицейских. О подробностях задержания рассказали в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

Сообщается, что во дворе многоэтажки в Деснянском районе столицы мужчина с большой палкой в руках напал на женщину ,которая выгуливала собачку. Злоумышленник ударил пострадавшую сзади несколько раз по голове и скрылся.

Прибывшие на вызов патрульные вызвали женщине "скорую", узнали приметы злоумышленника и отправились на его поиски. Обследовав прилегающие территории копы заметили мужчину с палкой в руках, который подходил под описание.

Во время общения агрессивный мужчина отказался выбросить палку и попытался напасть на полицейского. Патрульные молниеносно среагировали и провели задержание — на запястьях нападавшего защелкнулись наручники.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование по этому делу продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина расстрелял охранника парковки из-за замечания. Злоумышленник произвел около пяти выстрелов и серьезно ранил мужчину. Пострадавшего на "скорой" доставили в больницу. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве неадекват напал на девушку-инспектора по парковке. Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание и он несколько раз ударил потерпевшую.