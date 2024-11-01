Такого б не посоромився й Microsoft: в селі під Києвом хочуть добудувати "футуристичну" школу за шалені гроші (фото)

Громада села Гора здивована планами влади витратити значні суми на "витребеньки" у школі

На третьому році повномасштабної війни місцева влада вирішила таки завершити зведення нової школи у селі Гора, що входить до Київської агломерації. Проєкт, презентований депутатам сільської ради, передбачає створення футуристичного простору – незвичного для навчальних закладів. Настільки ж, наскільки дивовижною є й приблизна вартість будівництва – мільярд гривень. Найцікавіше, що зводити навчальний заклад вже починали за суму в десять разів меншу й теоретично він мав вже бути готовий. Що пішло не так в цій історії, розбирався "Телеграф".

Прибудова чи нове будівництво – переміг другий варіант

Днями Гірський ліцей (раніше загальноосвітня школа I-III ступенів) – єдиний навчальний заклад в селі Гора, розташованому всього за два кілометри від околиці столиці, – відсвяткував 60-річний ювілей. Весь цей час він займає невеличку одноповерхову будівлю, яка вже застаріла і технічно, і морально. Адже населений пункт розрісся, кількість мешканців, в тому числі дітей шкільного віку, теж збільшилась.

– Розрахована школа на 250 дітей, а зараз в ній навчається у дві зміни більше 500 (на сайті інформаційної системи управління освітою Київської області зазначена кількість учнів в закладі 615 – Авт.), – уточнила в розмові з "Телеграфом" голова громадської організації "Територія змін" Світлана Якимчук. – При цьому через нестачу місць, багато хто возив і возить дітей до шкіл Чубинського та Щасливого (сусідні села), Борисполя та навіть Києва. Крім того, варто розуміти, що шкільна будівля навіть не має фундаменту, її підтримують, наскільки можливо, в нормальному стані, але вона "тріщить по швах".

Цій будівлі ліцею 60 років, вона була розрахована лише на вісім класів

Влада проблему визнавала й навіть вживала певні кроки. Зокрема, у 2016-му розробила проєкт, який передбачав прибудову до старої школи.

– Ми розуміли, що в бюджеті немає фінансової можливості для нового будівництва, тому запропонували такий варіант, – згадує Гірський сільський голова Роман Дмитрів. – Але потім почалася політична боротьба зі мною й ті кошти, які ми запланували на реалізацію, районна влада спрямувала на проєктування нової школи.

При цьому мешканці села в розмові з нашим виданням зазначали, що критично поставились до ідеї сільської влади й намагались добитися саме нового будівництва, збирали підписи, переконували чиновників різних рівнів. В результаті цього до розв'язання питання приєдналися районна рада та держадміністрація. Про це повідомлялося й на офіційному сайті Гірської сільської ради. Відповідний проєкт презентували у грудні 2018-го року.

"Проєктом передбачено, що будівля буде триповерхова з висотою – від підлоги до стелі – 3,3 метри, на 6 входів. Буде 24 класи, їдальня на 220 місць, у підвалі 25-метровий тир. Окремим блоком буде розташована початкова школа. Площа забудови – 3 900 м3 (в пізніших публікаціях площа забудови вказана – 13 867 кв. м – Авт.). Попередня вартість будівництва, разом із меблями, складає 165 мільйонів гривень. Для цього планують виділити кошти з бюджетів Бориспільського району, Гірської сільської ради та Київської облради", – повідомлялось на сайті "Село Гора".

Проєкт 2018 року передбачав зведення триповерхової будівлі в типовому стилі

Але фактично будівництво почалося восени 2019 року, бо потрібен був час на проведення експертизи та визначення підрядника. За результатами тендеру перемогу здобув ПАТ "Бориспільський комбінат будівельних матеріалів", а готовим об'єкт мав би бути 1 вересня 2021 року. За перші місяці фірма виконала роботи на загальну суму в 9,8 млн. гривень, а на 2020 рік було заплановано витратити 58 млн. гривень (фінансування здійснювалось 50/50 з сільського та районного бюджетів).

Роботи продовжувались і наступного 2021 року, тоді відбулось об’єднання громад, відповідно, документацію на будівництво було передано Гірській ОТГ. Знову був проведений тендер з тим самим переможцем. В новому договорі фігурувала вже сума в 128,2 млн. гривень, але терміни здачі об’єкта змістились на рік. У медіа згадувалось, що до фінансування приєднався Державний фонд регіонального розвитку. А на 2022 рік школу у селі Гора включили до переліку об'єктів в програмі "Велике будівництво".

– Діти мали б вже піти в цю нову школу, але завершити будівництво так і не спромоглися, – зазначив депутат Гірської сільради двох скликань Олександр Карасевич. – Керівництво громади розповідало, що не можна виділяти понад 25-30 млн. гривень на рік, бо більшу суму ніхто не освоїть. Так в результаті це будівництво і "поховали", а потім почалася повномасштабна війна.

У сільській раді розписали, які саме недоліки мав старий проєкт

При цьому сільський голова наполягає, що зупинено роботи було зовсім не через фінанси, бо на той момент вдалося добитися й державного фінансування. Причина була в численних недоліках проєкту, яка "вилізли" по ходу справи, тож виникла необхідність його доопрацювати. Наприклад, були відсутні рішення щодо проєктування пожежних резервуарів, не було передбачено доступність маломобільних груп населення до підвалу, змінились умови каналізування, а також неактуальними стали ціни на матеріали. Відповідне рішення про перегляд документації було ухвалене в січні 2022 року. На той момент готовність об’єкта складала приблизно 40%.

Не настільки багаті, щоб витрачати гроші 10 разів

До питання добудови школи Гірська сільрада повернулась у 2023 році, зокрема у листопаді оголосила тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації з поміткою "коригування 2". Заплатити за це вона була готова 3,2 млн. гривень, а провести роботи мав ФОП Євгеній Кулик – єдиний учасник торгів.

Можна було припустити, що на виході влада отримає уточнений план щодо будівельних та оздоблювальних робіт з корегуванням цін. Адже шкільна будівля була зведена, утеплена, має покрівлю та вікна. Та під час презентації, що відбулась на минулому тижні після засідання позачергової сесії Гірської ради, з'ясувалось, що від старого варіанту не лишилось майже нічого. По-перше, шкільну будівлю, яка, за задумом кількарічної давності, мала б виглядати типово, з фасадом з традиційним покриттям яскравих кольорів, пропонувалось "одягти" в металеві риштовання.

Фасад за новим задумом має бути "обшитий" перфорованими металевими касетами

По-друге, докорінно мала змінитися прилегла територія — на ній планується створити спортивну зону з мультифункціональним майданчиком, тиху зону для відпочинку школярів з тіньовими навісами та з "максимальним заведенням природи в об’єкт", а також окремо технічну зону з котельнею, насосною, пожежним резервуаром та полями фільтрації дощової каналізації. При цьому будівлю старої школи пропонувалось зберегти й розмістити в ній початкові класи.

Чи то космічна лабораторія, чи то офіс крутої компанії

По-третє, проєктанти запропонували новий підхід й для оздоблення шкільних приміщень відповідно до концепції "Планета земля в мініатюрі". Кожний поверх, за їх задумом, мав відображати певний етап побудови світу, від мікро- та макроелементів через різноманіття кліматів та природних стихій до космосу. На створення певної картинки працюють різні візуальні, архітектурні та інтер'єрні прийоми. Так, в одному з приміщень на стелі конструкція, що імітує північне сяйво, в іншому – оздоблення підлоги, що робить її схожою на зелену галявину та меблі у вигляді рослин, в третьому – об’ємне покриття на стінах, яке перетворю кімнату на печеру тощо.

Всі приміщення в школі виглядають нестандартно й показують різноманіття природи

Місцевих мешканців й депутатів після побаченого хвилювали кілька ключових питань. Перше, чому громадськість поставили перед фактом, що є новий проєкт, а не долучили на етапі обговорення. На це сільський голова Роман Дмитрів відповів, що навіть в незначних проєктах є розбіжності, тож рада делегувала виконання робіт від А до Я управлінню житлово-комунального господарства та капітального будівництва. "Проєктанти не просто сіли в комп'ютері та подивились, вони зробили не один виїзд по школах й взяли найкращі практики. Ми зустрічались з педагогами не тільки "ззовні", а з нашими вчителями проводили нараду. Ми залучали максимально фахових спеціалістів, щоб кращі новітні технології впровадити в дане проєктування", – наголосив чиновник.

Дизайнерське крісло за 4 тис. доларів у сільскій школі - чому ні?

Також учасників презентації цікавило, а скільки ж коштуватиме реалізація такої креативної задумки. Як наголосив місцевий бізнесмен та голова ГО "Громада Гірської ОТГ" Олег Ничаюк, в нього склалося враження, що"проєкт розроблений зі зневагою до грошей", і висловив думку, що він був би реалістичним хіба що для компаній масштабу Google або Microsoft. На це Роман Дмитрів повідомив, що, звісно, власним коштом такий амбітний проєкт приблизною вартістю 1 млрд гривень громада не реалізує, але при залученні бізнесу, цілком можливо. "Ми не настільки багаті, щоб витрачати гроші по десять разів. Ця школа потребує укриття. Якщо ми на укриття в Мартусівці на 100 осіб з депутатами виділили 80 млн гривень, то на укриття в Горі на 1000 осіб потрібно 400 млн. гривень, тож на саму школу вийде не так багато грошей", – наголосив сільський голова. А в розмові з "Телеграфом" Роман Дмитрів запевнив, що вартість робіт буде менше заявленої, а оголошенням такої цифри він хотів спричинити резонанс, щоб про проєкт заговорили.

Різноманіття стихій та кліматів хотіли відтворити дизайнери у школі

- Я переконував депутатів, що нам потрібно може навіть взяти кредит, щоб швидко добудувати школу, – зазначив сільський голова. – Та враховуючи нашу фінансову спроможність, банки нам давали тільки 200 мільйонів гривень, але цього нам би не вистачило. Тому нам потрібно було запропонувати щось таке, щоб знову потрапити до державної програми. Крім того, ми розуміємо, що може бути також фінансування з різних фондів, гранти. На кшталт того, що ми отримали для капітального ремонту харчоблока та їдальні в Ревненському опорному закладі загальної середньої освіти.

Кошти намарно чи таки на користь

Укриття, до речі, було ще одним запитом від громадськості. Адже будівля нової школи має підвальне приміщення, в якому зараз, за словами місцевих мешканців, ховаються школярі та педагоги ліцею під час тривог. "В підвалі буде розташоване інженерне обладнання та передбачений лазерний тир, – повідомив проєктант Євгеній Кулик. – Під укриття він не підходить по несучій здатності, по сприйняття на ударну хвилю".

При цьому активісти та деякі депутати наполягають: якби йшлося про завершення робіт за старим проєктом, то можна було б облаштувати найпростіше укриття саме в підвалі. Крім того, виконати внутрішні роботи та нарешті запустити школу.

Нова будівля школи має великий підвал, але, на думку проєктанта, він не підходить для укриття

– Це така маніпуляція, що за Державними будівельними нормами, затвердженими у 2023 році, при новому будівництві захисні споруди цивільного захисту повинні мати властивості протирадіаційних укриттів. Та існує проєкт 2018 року, який пройшов експертизу, й за яким зведена будівля, тож на його основі потрібно було завершувати роботи й вводити в експлуатацію об’єкт. Натомість розроблений новий проєкт, на який витрачено 3 млн. гривень, та багатьом очевидно, що під час війни він не буде реалізований. Й ці кошти використані намарно, – говорить Олександр Карасевич.

А в ГО "Громада Гірської ОТГ" повідомили, що робили запит до Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), щоб розібратися, а чи можливо було добудувати та ввести в експлуатацію школу в селі згідно раніше затвердженого проєкту, проведених експертих та отриманих документів. У відповіді посадовці установи зазначили, що коригувати документацію на об'єкти будівництва, побудовані повністю або частково, саме у зв'язку з введенням нових нормативних актів (мались на увазу нові ДБН — Авт.) не було потрібно. Й що винятки з цього положення "не застосовуються до об'єктів будівництва, спорудження яких здійснюється на підставі документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та у строки, визначені проєктною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних робіт".

Фахівці у відповіді активістам повідомили, що школу можна було добудовувати за старим проєктом

– До візуалізації, яку нам показали, є багато питань. Наприклад, навіщо це зовнішні конструкції, якщо я не помиляюсь, з алюмінію, на будівлі? Як це відзначиться на вартості, бо це недешевий метал? Це все буде кріпитися на вже готові стіни, тож відповідно буде псуватися покриття, а ще це вплине на доступ природного світла в навчальні кабінети. А ці шалені підвісні стіни, інсталяції всередині, чи будуть вони виготовлені з екологічно чистих матеріалів, наскільки все це відповідатиме санітарним нормам?! – ставить риторичні питання Світлана Якимчук. – На моє переконання всі ці витребеньки точно не на часі, тим паче все-таки в пріоритеті якнайшвидше дати дітям нормальний навчальний простір. Бо в ліцеї дуже гарний педагогічний колектив, талановиті діти, тільки в цьому році у випускному класі, здається сім медалістів має бути.

В соцмережах місцеві мешканці теж здивовані новим проєктом

Мешканці Київської області наголошують, що не тільки у Горі є недобудована школа

Сільська влада попри всі критичні зауваження, що пролунали на презентації та поза нею, наполягає, що якраз діти й в пріоритеті. А скептики були та є, тим паче, що й інші проєкти частина громади сприймає негативно (тут Дмитрів згадав протести проти облаштування площі перед сільрадою та парковоъ зони) та це не вплине на бажання створити сучасний навчальний простір у селі Гора.

Наразі будівля школи зведена, має покрівлю, вікна та двері, лишилось її доробити.

- Даний проєкт, одна з місій, яку я взяв на себе, бо я розумію, це наші діти, – говорить сільський голова. – Коли ми йдемо в автосалони, ми бачимо шикарні приміщення, такі ж найкращі приміщення мають бути в закладах дошкільної й шкільної освіти. Атмосфера та матеріально-технічна база Гірського ліцею надасть дитині усі сучасні інструменти для пізнання світу, естетичного бачення, етичного поводження та критичного мислення. Крім того, саме таку школу ми хочемо створити з урахуванням її географічного розташування. Сюди зможуть приїжджати діти зі всієї України, у нас є плани щодо співпраці з університетами, які зацікавлені в таких приміщеннях, які будуть в нас. Ми декларуємо, що в цій будівлі будуть навчатися й дорослі, й вона буде максимально використовуватися. Тому ще раз наголошу, не дивлячись на всіх скептиків, ми з командою в цей проєкт віримо та його реалізуємо.

Як повідомляв "Телеграф", деякі громади створюють безпечні простори для дітей і дотримуючись чинних вимог, й за невеликі кошти. Такий приклад продемонстрували у селі Терешки на Полтавщині, де облаштували у стандартному підвалі повністю автономне укриття – зручне, сучасне та інклюзивне.