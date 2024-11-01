Такого бы не постеснялся и Microsoft: в селе под Киевом хотят достроить "футуристическую" школу за сумасшедшие деньги (фото)

Громада села Гора удивлена планами властей потратить значительные суммы на "изыски" в школе

На третьем году полномасштабной войны местные власти решили таки завершить возведение новой школы в селе Гора, входящям в Киевскую агломерацию. Проект, представленный депутатам сельского совета, предполагает создание футуристического пространства – необычного для учебных заведений. Настолько же, насколько удивительна и приблизительная стоимость строительства – миллиард гривен. Самое интересное, что возводить учебное заведение уже начинали за сумму в десять раз меньшую и теоретически оно должно было быть готово. Что пошло не так в этой истории, разбирался "Телеграф".

Пристройка или новое строительство – победил второй вариант

На днях Горский лицей (ранее общеобразовательная школа I-III ступеней) – единственное учебное заведение в селе Гора, расположенном всего в двух километрах от окрестностей столицы, – отпраздновал 60-летний юбилей. Все это время он занимает небольшое одноэтажное здание, уже устаревшее и технически, и морально. Ведь населенный пункт разросся, количество жителей, в том числе детей школьного возраста, тоже увеличилось.

– Рассчитана школа на 250 детей, а сейчас в ней учится в две смены более 500 (на сайте информационной системы управления образованием Киевской области указано количество учащихся в заведении 615 – Авт.), – уточнила в разговоре с "Телеграфом" председатель общественной организации "Территория перемен" Светлана Якимчук. – При этом из-за нехватки мест многие возили и возят детей в школы Чубинского и Счастливого (соседние села), Борисполя и даже Киева. Кроме того, следует понимать, что школьное здание даже не имеет фундамента, его поддерживают, по возможности, в нормальном состоянии, но оно "трещит по швам".

Этому зданию лицея 60 лет, оно было рассчитано только на восемь классов

Власти проблему признавали и даже предпринимали определенные шаги. В частности, в 2016 году разработали проект, который предусматривал пристройку к старой школе.

– Мы понимали, что в бюджете нет финансовой возможности для нового строительства, поэтому предложили такой вариант, – вспоминает председатель Горского сельсовета Роман Дмитрив. – Но потом началась политическая борьба со мной и те средства, которые мы запланировали на реализацию, районные власти направили на проектирование новой школы.

При этом жители села в разговоре с нашим изданием отмечали, что критически отнеслись к идее сельских властей и пытались добиться именно нового строительства, собирали подписи, убеждали чиновников разных уровней. В результате к решению вопроса присоединились районный совет и госадминистрация. Об этом сообщалось и на официальном сайте Горского сельского совета. Соответствующий проект был презентован в декабре 2018-го года.

"Проектом предусмотрено, что здание будет трехэтажное с высотой – от пола до потолка – 3,3 метра, на 6 входов. Будет 24 класса, столовая на 220 мест, в подвале 25-метровый тир. Отдельным блоком будет расположена начальная школа. Площадь застройки – 3 900 м3 (в поздних публикациях площадь застройки указана – 13 867 кв. м – Авт.). Предварительная стоимость строительства, вместе с мебелью, составляет 165 миллионов гривен. Для этого планируют выделить средства из бюджетов Бориспольского района, Горского сельского совета и Киевского облсовета", – сообщалось на сайте "Село Гора".

Проект 2018 года предусматривал строительство трехэтажного здания в типовом стиле.

Но фактически строительство началось осенью 2019 года, потому что потребовалось время на проведение экспертизы и определение подрядчика. По результатам тендера победу одержал ПАО "Бориспольский комбинат строительных материалов", а готовым объект должен был быть 1 сентября 2021 года. За первые месяцы фирма выполнила работы на общую сумму в 9,8 млн гривен, а на 2020 год было запланировано потратить 58 млн гривен (финансирование осуществлялось 50/50 из сельского и районного бюджетов).

Работы продолжались и в следующем, 2021 году, тогда состоялось объединение громад, соответственно, документация на строительство была передана Горской ОТГ. Вновь был проведен тендер с тем же победителем. В новом договоре уже фигурировала сумма в 128,2 млн. гривен, но сроки сдачи объекта сместились на год. В СМИ упоминалось, что к финансированию присоединился Государственный фонд регионального развития. А на 2022 год школу в селе Гора включили в список объектов в программе "Большое строительство".

– Дети должны были давно пойти в эту новую школу, но завершить строительство так и не смогли, – отметил депутат Горского сельсовета двух созывов Александр Карасевич. – Руководство громады рассказывало, что нельзя выделять более 25-30 млн. гривен в год, потому что большую сумму никто не освоит. Так в результате это строительство и "похоронили", а затем началась полномасштабная война.

В сельском совете расписали, какие именно недостатки имел старый проект

При этом сельский голова настаивает, что остановлены работы были совсем не из-за финансов, потому что на тот момент удалось добиться и государственного финансирования. Причина была в многочисленных недостатках проекта, "вылезших" по ходу дела, поэтому возникла необходимость его доработать. Например, отсутствовали решения по проектированию пожарных резервуаров, не была предусмотрена доступность маломобильных групп населения в подвал, изменились условия подключения канализации, а также неактуальными стали цены на материалы. Соответствующее решение о пересмотре документации было принято в январе 2022 года. К тому моменту готовность объекта составляла примерно 40%.

Не столь богаты, чтобы тратить деньги 10 раз

К вопросу достройки школы Горский сельсовет вернулся в 2023 году, в частности, в ноябре объявил тендер на изготовление проектно-сметной документации с пометкой "корректировка 2". Заплатить за это он был готов 3,2 млн. гривен, а провести работы должен был ФЛП Евгений Кулик – единственный участник торгов.

Можно было предположить, что на выходе власти получат уточненный план по строительным и отделочным работам с корректировкой цен. Ведь школьное здание было построено, утеплено, имеет кровлю, окна и двери. Но во время презентации, которая состоялась на прошлой неделе после заседания внеочередной сессии Горского сельсовета, выяснилось, что от старого варианта почти ничего не осталось. Во-первых, школьное здание, которое, по замыслу многолетней давности, должно было выглядеть типично, с фасадом с традиционным покрытием ярких цветов, предлагалось "одеть" в металлические перфорированные касеты.

Фасад по новому замыслу должен быть "обшит" перфорированными металлическими кассетами

Во-вторых, коренным образом должна была измениться прилегающая территория — на ней планируется создать спортивную зону с мультифункциональной площадкой, тихую зону для отдыха школьников с теневыми навесами и с "максимальным заведением природы в объект", а также отдельно техническую зону с котельной, насосной, пожарныи резервуаром и полями фильтрации дождевой канализации. При этом здание старой школы предлагалось сохранить и разместить в нем начальные классы.

То ли космическая лаборатория, то ли офис крутой компании

В-третьих, проектанты предложили новый подход для отделки школьных помещений в соответствии с концепцией "Планета земля в миниатюре". Каждый этаж, по их замыслу, должен был отражать определенный этап построения мира, от микро- и макроэлементов через разнообразие климатов и природных стихий до космоса. На создание определенной картинки работают разные визуальные, архитектурные и интерьерные приемы. Так, в одном из помещений на потолке конструкция, имитирующая северное сияние, в другом – отделка пола, что делает его похожим на зеленую лужайку, и мебель в виде растений, в третьем – объемное покрытие на стенах, которое превращу комнату в пещеру и т.п.

Все помещения в школе выглядят нестандартно и показывают разнообразие природы

Местных жителей и депутатов после увиденного волновали несколько ключевых вопросов. Первое, почему общественность поставили перед фактом, что есть новое видение достройки школы, а не приобщили к его созданию на этапе обсуждения. На это сельский голова Роман Дмитрив ответил, что даже в незначительных проектах есть разногласия, поэтому совет делегировал выполнение работ от А до Я управлению жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства. "Проектанты не просто сели перед компьютером и посмотрели, они сделали не один выезд по школам и взяли лучшие практики. Мы встречались с педагогами не только "снаружи", а и с нашими учителями проводили совещание. Мы привлекали максимально профессиональных специалистов, чтобы лучшие новейшие технологии внедрить в данное проектирование", — подчеркнул чиновник.

Дизайнерское кресло за 4 тыс. долларов в сельской школе – почему нет?

Также участников презентации интересовало, а в какую сумму обойдется реализация такой креативной задумки. Как отметил местный бизнесмен и глава ОО "Громада Горской ОТГ" Олег Ничаюк, у него создалось впечатление, что "проект разработан с пренебрежением к деньгам", и выразил мнение, что он был бы реалистичен разве что для компаний масштаба Google или Microsoft. На это Роман Дмитрив сообщил, что, конечно, за свой счет такой амбициозный проект примерной стоимостью 1 млрд гривен громада не реализует, но при привлечении бизнеса это вполне возможно. "Мы не настолько богаты, чтобы тратить деньги по десять раз. Эта школа требует укрытия. Если мы на укрытие в Мартусовке на 100 человек с депутатами выделили 80 млн гривен, то на укрытие в Горе на 1000 человек нужно 400 млн. гривен, поэтому на саму школу выйдет не так много денег", — подчеркнул сельский голова. А в разговоре с "Телеграфом" Роман Дмитрив заверил, что стоимость работ будет меньше заявленной, а объявлением такой цифры он хотел вызвать резонанс, чтобы о проекте заговорили.

Разнообразие стихий и климатов хотели воспроизвести дизайнеры в школе

– Я убеждал депутатов, что нам нужно может даже взять кредит, чтобы быстро достроить школу, – отметил сельский голова. – Но, учитывая нашу финансовую состоятельность, банки нам давали только 200 миллионов гривен, но этого нам бы не хватило. Поэтому нам нужно было предложить что-нибудь такое, чтобы снова попасть в государственную программу. Кроме того, мы понимаем, что может быть также финансирование из разных фондов, гранты. Вроде того, что мы получили для капитального ремонта пищеблока и столовой в Ревненском опорном заведении общего среднего образования.

Средства впустую или на пользу

Укрытие, к слову, было еще одним запросом от общественности. Ведь здание новой школы имеет подвальное помещение, где сейчас, по словам местных жителей, прячутся школьники и педагоги лицея во время тревог. "В подвале будет расположено инженерное оборудование и предусмотрен лазерный тир, – сообщил проектант Евгений Кулик. – Под укрытие он не подходит по несущей способности, по стойкости на ударную волну".

При этом активисты и некоторые депутаты настаивают: если бы речь шла о завершении работ по старому проекту, можно было бы обустроить самое простое укрытие именно в подвале. Кроме того, выполнить внутренние работы и, наконец, запустить школу.

Новое здание школы имеет большой подвал, но, по мнению проектанта, он не подходит для укрытия.

– Это такая манипуляция, что по Государственным строительным нормам, утвержденным в 2023 году, при новом строительстве защитные сооружения гражданской защиты должны обладать свойствами противорадиационных укрытий. Но существует проект 2018 года, который прошел экспертизу и по которому построено здание, поэтому на его основе нужно было завершать работы и вводить в эксплуатацию объект. Вместо этого разработан новый проект, на который потрачено 3 млн. гривен, и многим очевидно, что во время войны он не будет реализован. И эти средства будут использованы впустую, – говорит Александр Карасевич.

А в ОО "Громада Горской ОТГ" сообщили, что делали запрос в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ), чтобы разобраться, возможно ли было достроить и ввести в эксплуатацию школу в селе согласно ранее утвержденного проекта, проведенных экспертиз и полученных документов. В ответе должностные лица учреждения отметили, что корректировать документацию на объекты строительства, построенные полностью или частично, именно в связи с введением новых нормативных актов (имелись в виду новые государственные стройнормы — Авт. ) не требовалось. И что исключения из этого положения "не применяются к объектам строительства, строительство которых осуществляется на основании документов, дающих право на выполнение строительных работ, и в сроки, определенные проектной документацией, если иное не предусмотрено договором на выполнение строительных работ".

Специалисты ответили активистам сообщили, что школу можно было достраивать по старому проекту

– К визуализации, которую нам показали, есть много вопросов. К примеру, зачем это внешние конструкции, если я не ошибаюсь, из алюминия, на здании? Как это отразится на цене, потому что это недешевый металл? Это все будет крепиться на уже готовые стены, соответственно будет портиться покрытие, а еще это повлияет на доступ естественного света в учебные кабинеты. А эти безумные подвесные стены, инсталяции внутри, будут ли они изготовлены из экологически чистых материалов, насколько все это будет соответствовать санитарным нормам? – задает риторические вопросы Светлана Якимчук. – По моему убеждению все эти изыски точно не ко времени, тем более все-таки в приоритете как можно быстрее дать детям нормальное учебное пространство. Потому что в лицее очень хороший педагогический коллектив, талантливые дети, только в этом году в выпускном классе, кажется, семь медалистов должно быть.

В соцсетях местные жители тоже удивлены новым проектом

Жители Киевской области отмечают, что не только в Горе есть недостроенная школа

Сельские власти, несмотря на все критические замечания, прозвучавшие на презентации и вне ее, настаивают, что как раз дети и в приоритете. А скептики были и есть, тем более, что и другие проекты часть громады воспринимала негативно (здесь Дмитрив вспомнил протесты против обустройства площади перед сельсоветом и парковой зоны) и это не повлияет на желание создать современное учебное пространство в селе Гора.

На данный момент здание школы построено, имеет кровлю, окна и двери, осталось ее доделать.

– Данный проект, одна из миссий, которую я взял на себя, потому что я понимаю, — это наши дети, – говорит сельский голова. – Когда мы идем в автосалоны, мы видим шикарные помещения, такие же самые лучшие помещения должны быть в учреждениях дошкольного и школьного образования. Атмосфера и материально-техническая база Горского лицея предоставит ребенку все современные инструменты для познания мира, эстетического видения, этичного поведения и критического мышления. Кроме того, именно такую школу мы хотим создать с учетом ее географического положения. Сюда смогут приезжать дети со всей Украины, у нас есть планы сотрудничества с университетами, которые заинтересованы в таких помещениях, которые будут у нас. Мы декларируем, что в этом здании будут учиться и взрослые, и оно будет максимально использоваться. Поэтому еще раз подчеркну, не смотря на всех скептиков, мы с командой в этот проект верим и реализуем его.

Как сообщал Телеграф, некоторые громады создают безопасные пространства для детей и соблюдая действующие нормы, и за небольшие средства. Такой пример продемонстрировали в селе Терешки на Полтавщине, где обустроили в стандартном подвале полностью автономное укрытие – удобное, современное и инклюзивное.