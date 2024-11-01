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Такого бы не постеснялся и Microsoft: в селе под Киевом хотят достроить "футуристическую" школу за сумасшедшие деньги (фото)

Автор
Женя Хамстер
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Вместо типичного проекта сельские власти захотели создать "уникальный образовательный продукт". Фото Коллаж "Телеграфа"
Вместо типичного проекта сельские власти захотели создать "уникальный образовательный продукт". Фото Коллаж "Телеграфа"

Громада села Гора удивлена планами властей потратить значительные суммы на "изыски" в школе

На третьем году полномасштабной войны местные власти решили таки завершить возведение новой школы в селе Гора, входящям в Киевскую агломерацию. Проект, представленный депутатам сельского совета, предполагает создание футуристического пространства – необычного для учебных заведений. Настолько же, насколько удивительна и приблизительная стоимость строительства – миллиард гривен. Самое интересное, что возводить учебное заведение уже начинали за сумму в десять раз меньшую и теоретически оно должно было быть готово. Что пошло не так в этой истории, разбирался "Телеграф".

Пристройка или новое строительство – победил второй вариант

На днях Горский лицей (ранее общеобразовательная школа I-III ступеней) – единственное учебное заведение в селе Гора, расположенном всего в двух километрах от окрестностей столицы, – отпраздновал 60-летний юбилей. Все это время он занимает небольшое одноэтажное здание, уже устаревшее и технически, и морально. Ведь населенный пункт разросся, количество жителей, в том числе детей школьного возраста, тоже увеличилось.

– Рассчитана школа на 250 детей, а сейчас в ней учится в две смены более 500 (на сайте информационной системы управления образованием Киевской области указано количество учащихся в заведении 615Авт.), – уточнила в разговоре с "Телеграфом" председатель общественной организации "Территория перемен" Светлана Якимчук. – При этом из-за нехватки мест многие возили и возят детей в школы Чубинского и Счастливого (соседние села), Борисполя и даже Киева. Кроме того, следует понимать, что школьное здание даже не имеет фундамента, его поддерживают, по возможности, в нормальном состоянии, но оно "трещит по швам".

Этому зданию лицея 60 лет, оно было рассчитано только на восемь классов

Власти проблему признавали и даже предпринимали определенные шаги. В частности, в 2016 году разработали проект, который предусматривал пристройку к старой школе.

– Мы понимали, что в бюджете нет финансовой возможности для нового строительства, поэтому предложили такой вариант, – вспоминает председатель Горского сельсовета Роман Дмитрив. – Но потом началась политическая борьба со мной и те средства, которые мы запланировали на реализацию, районные власти направили на проектирование новой школы.

При этом жители села в разговоре с нашим изданием отмечали, что критически отнеслись к идее сельских властей и пытались добиться именно нового строительства, собирали подписи, убеждали чиновников разных уровней. В результате к решению вопроса присоединились районный совет и госадминистрация. Об этом сообщалось и на официальном сайте Горского сельского совета. Соответствующий проект был презентован в декабре 2018-го года.

"Проектом предусмотрено, что здание будет трехэтажное с высотой – от пола до потолка – 3,3 метра, на 6 входов. Будет 24 класса, столовая на 220 мест, в подвале 25-метровый тир. Отдельным блоком будет расположена начальная школа. Площадь застройки – 3 900 м3 (в поздних публикациях площадь застройки указана – 13 867 кв. м – Авт.). Предварительная стоимость строительства, вместе с мебелью, составляет 165 миллионов гривен. Для этого планируют выделить средства из бюджетов Бориспольского района, Горского сельского совета и Киевского облсовета", – сообщалось на сайте "Село Гора".

Проект 2018 года предусматривал строительство трехэтажного здания в типовом стиле.

Но фактически строительство началось осенью 2019 года, потому что потребовалось время на проведение экспертизы и определение подрядчика. По результатам тендера победу одержал ПАО "Бориспольский комбинат строительных материалов", а готовым объект должен был быть 1 сентября 2021 года. За первые месяцы фирма выполнила работы на общую сумму в 9,8 млн гривен, а на 2020 год было запланировано потратить 58 млн гривен (финансирование осуществлялось 50/50 из сельского и районного бюджетов).

Работы продолжались и в следующем, 2021 году, тогда состоялось объединение громад, соответственно, документация на строительство была передана Горской ОТГ. Вновь был проведен тендер с тем же победителем. В новом договоре уже фигурировала сумма в 128,2 млн. гривен, но сроки сдачи объекта сместились на год. В СМИ упоминалось, что к финансированию присоединился Государственный фонд регионального развития. А на 2022 год школу в селе Гора включили в список объектов в программе "Большое строительство".

– Дети должны были давно пойти в эту новую школу, но завершить строительство так и не смогли, – отметил депутат Горского сельсовета двух созывов Александр Карасевич. – Руководство громады рассказывало, что нельзя выделять более 25-30 млн. гривен в год, потому что большую сумму никто не освоит. Так в результате это строительство и "похоронили", а затем началась полномасштабная война.

В сельском совете расписали, какие именно недостатки имел старый проект

При этом сельский голова настаивает, что остановлены работы были совсем не из-за финансов, потому что на тот момент удалось добиться и государственного финансирования. Причина была в многочисленных недостатках проекта, "вылезших" по ходу дела, поэтому возникла необходимость его доработать. Например, отсутствовали решения по проектированию пожарных резервуаров, не была предусмотрена доступность маломобильных групп населения в подвал, изменились условия подключения канализации, а также неактуальными стали цены на материалы. Соответствующее решение о пересмотре документации было принято в январе 2022 года. К тому моменту готовность объекта составляла примерно 40%.

Не столь богаты, чтобы тратить деньги 10 раз

К вопросу достройки школы Горский сельсовет вернулся в 2023 году, в частности, в ноябре объявил тендер на изготовление проектно-сметной документации с пометкой "корректировка 2". Заплатить за это он был готов 3,2 млн. гривен, а провести работы должен был ФЛП Евгений Кулик – единственный участник торгов.

Можно было предположить, что на выходе власти получат уточненный план по строительным и отделочным работам с корректировкой цен. Ведь школьное здание было построено, утеплено, имеет кровлю, окна и двери. Но во время презентации, которая состоялась на прошлой неделе после заседания внеочередной сессии Горского сельсовета, выяснилось, что от старого варианта почти ничего не осталось. Во-первых, школьное здание, которое, по замыслу многолетней давности, должно было выглядеть типично, с фасадом с традиционным покрытием ярких цветов, предлагалось "одеть" в металлические перфорированные касеты.

Фасад по новому замыслу должен быть "обшит" перфорированными металлическими кассетами

Во-вторых, коренным образом должна была измениться прилегающая территория — на ней планируется создать спортивную зону с мультифункциональной площадкой, тихую зону для отдыха школьников с теневыми навесами и с "максимальным заведением природы в объект", а также отдельно техническую зону с котельной, насосной, пожарныи резервуаром и полями фильтрации дождевой канализации. При этом здание старой школы предлагалось сохранить и разместить в нем начальные классы.

То ли космическая лаборатория, то ли офис крутой компании

В-третьих, проектанты предложили новый подход для отделки школьных помещений в соответствии с концепцией "Планета земля в миниатюре". Каждый этаж, по их замыслу, должен был отражать определенный этап построения мира, от микро- и макроэлементов через разнообразие климатов и природных стихий до космоса. На создание определенной картинки работают разные визуальные, архитектурные и интерьерные приемы. Так, в одном из помещений на потолке конструкция, имитирующая северное сияние, в другом – отделка пола, что делает его похожим на зеленую лужайку, и мебель в виде растений, в третьем – объемное покрытие на стенах, которое превращу комнату в пещеру и т.п.

Все помещения в школе выглядят нестандартно и показывают разнообразие природы

Местных жителей и депутатов после увиденного волновали несколько ключевых вопросов. Первое, почему общественность поставили перед фактом, что есть новое видение достройки школы, а не приобщили к его созданию на этапе обсуждения. На это сельский голова Роман Дмитрив ответил, что даже в незначительных проектах есть разногласия, поэтому совет делегировал выполнение работ от А до Я управлению жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства. "Проектанты не просто сели перед компьютером и посмотрели, они сделали не один выезд по школам и взяли лучшие практики. Мы встречались с педагогами не только "снаружи", а и с нашими учителями проводили совещание. Мы привлекали максимально профессиональных специалистов, чтобы лучшие новейшие технологии внедрить в данное проектирование", — подчеркнул чиновник.

Дизайнерское кресло за 4 тыс. долларов в сельской школе – почему нет?

Также участников презентации интересовало, а в какую сумму обойдется реализация такой креативной задумки. Как отметил местный бизнесмен и глава ОО "Громада Горской ОТГ" Олег Ничаюк, у него создалось впечатление, что "проект разработан с пренебрежением к деньгам", и выразил мнение, что он был бы реалистичен разве что для компаний масштаба Google или Microsoft. На это Роман Дмитрив сообщил, что, конечно, за свой счет такой амбициозный проект примерной стоимостью 1 млрд гривен громада не реализует, но при привлечении бизнеса это вполне возможно. "Мы не настолько богаты, чтобы тратить деньги по десять раз. Эта школа требует укрытия. Если мы на укрытие в Мартусовке на 100 человек с депутатами выделили 80 млн гривен, то на укрытие в Горе на 1000 человек нужно 400 млн. гривен, поэтому на саму школу выйдет не так много денег", — подчеркнул сельский голова. А в разговоре с "Телеграфом" Роман Дмитрив заверил, что стоимость работ будет меньше заявленной, а объявлением такой цифры он хотел вызвать резонанс, чтобы о проекте заговорили.

Разнообразие стихий и климатов хотели воспроизвести дизайнеры в школе

– Я убеждал депутатов, что нам нужно может даже взять кредит, чтобы быстро достроить школу, – отметил сельский голова. – Но, учитывая нашу финансовую состоятельность, банки нам давали только 200 миллионов гривен, но этого нам бы не хватило. Поэтому нам нужно было предложить что-нибудь такое, чтобы снова попасть в государственную программу. Кроме того, мы понимаем, что может быть также финансирование из разных фондов, гранты. Вроде того, что мы получили для капитального ремонта пищеблока и столовой в Ревненском опорном заведении общего среднего образования.

Средства впустую или на пользу

Укрытие, к слову, было еще одним запросом от общественности. Ведь здание новой школы имеет подвальное помещение, где сейчас, по словам местных жителей, прячутся школьники и педагоги лицея во время тревог. "В подвале будет расположено инженерное оборудование и предусмотрен лазерный тир, – сообщил проектант Евгений Кулик. – Под укрытие он не подходит по несущей способности, по стойкости на ударную волну".

При этом активисты и некоторые депутаты настаивают: если бы речь шла о завершении работ по старому проекту, можно было бы обустроить самое простое укрытие именно в подвале. Кроме того, выполнить внутренние работы и, наконец, запустить школу.

Новое здание школы имеет большой подвал, но, по мнению проектанта, он не подходит для укрытия.

– Это такая манипуляция, что по Государственным строительным нормам, утвержденным в 2023 году, при новом строительстве защитные сооружения гражданской защиты должны обладать свойствами противорадиационных укрытий. Но существует проект 2018 года, который прошел экспертизу и по которому построено здание, поэтому на его основе нужно было завершать работы и вводить в эксплуатацию объект. Вместо этого разработан новый проект, на который потрачено 3 млн. гривен, и многим очевидно, что во время войны он не будет реализован. И эти средства будут использованы впустую, – говорит Александр Карасевич.

А в ОО "Громада Горской ОТГ" сообщили, что делали запрос в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины (ГИАМ), чтобы разобраться, возможно ли было достроить и ввести в эксплуатацию школу в селе согласно ранее утвержденного проекта, проведенных экспертиз и полученных документов. В ответе должностные лица учреждения отметили, что корректировать документацию на объекты строительства, построенные полностью или частично, именно в связи с введением новых нормативных актов (имелись в виду новые государственные стройнормы — Авт. ) не требовалось. И что исключения из этого положения "не применяются к объектам строительства, строительство которых осуществляется на основании документов, дающих право на выполнение строительных работ, и в сроки, определенные проектной документацией, если иное не предусмотрено договором на выполнение строительных работ".

Специалисты ответили активистам сообщили, что школу можно было достраивать по старому проекту

– К визуализации, которую нам показали, есть много вопросов. К примеру, зачем это внешние конструкции, если я не ошибаюсь, из алюминия, на здании? Как это отразится на цене, потому что это недешевый металл? Это все будет крепиться на уже готовые стены, соответственно будет портиться покрытие, а еще это повлияет на доступ естественного света в учебные кабинеты. А эти безумные подвесные стены, инсталяции внутри, будут ли они изготовлены из экологически чистых материалов, насколько все это будет соответствовать санитарным нормам? – задает риторические вопросы Светлана Якимчук. – По моему убеждению все эти изыски точно не ко времени, тем более все-таки в приоритете как можно быстрее дать детям нормальное учебное пространство. Потому что в лицее очень хороший педагогический коллектив, талантливые дети, только в этом году в выпускном классе, кажется, семь медалистов должно быть.

В соцсетях местные жители тоже удивлены новым проектом
Жители Киевской области отмечают, что не только в Горе есть недостроенная школа

Сельские власти, несмотря на все критические замечания, прозвучавшие на презентации и вне ее, настаивают, что как раз дети и в приоритете. А скептики были и есть, тем более, что и другие проекты часть громады воспринимала негативно (здесь Дмитрив вспомнил протесты против обустройства площади перед сельсоветом и парковой зоны) и это не повлияет на желание создать современное учебное пространство в селе Гора.

На данный момент здание школы построено, имеет кровлю, окна и двери, осталось ее доделать.

– Данный проект, одна из миссий, которую я взял на себя, потому что я понимаю, — это наши дети, – говорит сельский голова. – Когда мы идем в автосалоны, мы видим шикарные помещения, такие же самые лучшие помещения должны быть в учреждениях дошкольного и школьного образования. Атмосфера и материально-техническая база Горского лицея предоставит ребенку все современные инструменты для познания мира, эстетического видения, этичного поведения и критического мышления. Кроме того, именно такую школу мы хотим создать с учетом ее географического положения. Сюда смогут приезжать дети со всей Украины, у нас есть планы сотрудничества с университетами, которые заинтересованы в таких помещениях, которые будут у нас. Мы декларируем, что в этом здании будут учиться и взрослые, и оно будет максимально использоваться. Поэтому еще раз подчеркну, не смотря на всех скептиков, мы с командой в этот проект верим и реализуем его.

Как сообщал Телеграф, некоторые громады создают безопасные пространства для детей и соблюдая действующие нормы, и за небольшие средства. Такой пример продемонстрировали в селе Терешки на Полтавщине, где обустроили в стандартном подвале полностью автономное укрытие – удобное, современное и инклюзивное.

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#Киев #Строительство #Школа #Тендер #Укрытие