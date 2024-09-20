Повітряні тривоги "по-розумному" і без колапсів: чи можливо запровадити на Київщині "зони небезпеки"

З початку вересня мешканці столичної агломерації та інших населених пунктів області знову стикаються з низкою проблем через російські повітряні атаки. Як це можна вирішити?

Росія не припиняє тактику постійних повітряних атак на Київ та область, задіюючи ракети та ударні безпілотники. За даними моніторингових сервісів, тільки з початку вересня у столиці вже 23 рази оголошували сигнал повітряної тривоги. А в області таких попереджень було 44.

У столичній агломерації масованість повітряних нальотів і тривалість тривог вкотре загострили питання, яке вже не вперше жваво обговорюється у соцмережах та ЗМІ, але ніяк остаточно не вирішиться. А саме — чи можна і як саме диференціювати небезпеку в залежності від типу атаки росіян? Саме це допомогло б уникнути транспортних колапсів й низки незручностей для мешканців Київщини та мінімізувати повітряну загрозу для життєдіяльності столиці і передмістя як важливого економічного центру.

У чому саме проблема

Велика, але не очевидна на перший погляд незручність, існує для мешканців Київщини. Коли повітряна тривога оголошується на території всієї області, а російські дрони у цей час летять в якійсь одній частині Київщини, наприклад, у районі Білої Церкви, то безпекові заходи все одно запроваджуються повсюди, в усіх без виключення районах, які можуть знаходитися за сотні кілометрів один від одного (нагадаємо, Київщина поділена на 25 районів).

При цьому через загальну обласну тривогу всі дитячі садочки і школи Київщини зачиняються (як мінімум, мають це робити), комунальний транспорт зупиняється, після чого графіки його руху суттєво збиваються/відхиляються, мешканці передмістя запізнюються на роботу (якщо сирена зокрема лунає зранку) тощо.

Іншими словами, атака кількох БпЛА умовно в Броварському районі відбивається незручностями для людей адже десь у Рокитному (при відстані між населеними пунктами у 120 км).

Диференціація тривог уже існує, але…

Крок за кроком певне зонування і диференціація почалися. Зокрема, вже досить довгий час сигнал про небезпеку з повітря інколи лунає окремо для області і окремо для Києва.

Одночасно з цим в Telegram існує низка моніторингових каналів, які оперативно і точно сповіщають про типи атак з повітря та орієнтовні напрямки руху ворожих повітряних цілей ("єРадар", "Повітряний простір України", "Карта повітряних тривог", "ППО_Радар" тощо).

Зазначимо, іще влітку минулого року тоді ще речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтверджував, що ТГ-канали, які публікують дані про види загроз під час тривог, здебільшого дають правдиву інформацію.

"Те, що вони оприлюднюють, — інформація загалом відповідає дійсності. Але врешті-решт потрібно все одно довіряти офіційним джерелам інформації", — говорив Ігнат в етері телемарафону, припускаючи, що у цих ресурсів могло бути єдине джерело інформації.

Втім, на сьогодні ані місцеві влади, ані військові поки не поспішають як з легалізацією цих каналів, так, власне, і з системною диференціацією тривог по рівнях небезпеки, а також зі змінами роботи закладів освіти і транспорту. Як виявляється, на це є кілька причин.

Так, на запит "Телеграфу" до Київської міської державної адміністрації (КМДА) виданню повідомили, що безпекові моменти щодо дозволу громадському транспорту рухатися під час повітряних тривог, лежать у зоні відповідальності міської військової адміністрації (КМВА).

Раніше в КМВА нашим журналістам вказували, що повітряні тривоги є одним із сигналів оповіщення (інформування) населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, які, в першу чергу, лежать в компетенції ДСНС.

"І не існує сигналів виключно для Києва. Це загальнодержавне питання. Тому дуже недоречно, якщо військова адміністрація чи будь-яка місцева влада буде брати на себе право вирішувати чи навіть просто коментувати питання державного масштабу", — наголошували в КМВА.

Також столичні військові не планували і перегляд заборон для громадського транспорту під час тривог (йдеться про комунальний, адже приватні перевізники працюють попри повітряні загрози), скорочення комендантської години чи градацій у системі оповіщення.

Крім того, системні стратегічні безпекові питання вирішує Рада оборони Києва (відповідно на Київщині — Обласна рада оборони), куди окрім представників КМВА входять ще й структурні підрозділи міської влади. Своєю чергою КМДА, яки випливає із відповіді на запит, не поспішає з нововведеннями і… переводить стрілки на військових.

За неофіційною інформацією "Телеграфу", жодних "повітряних реформ", щоб, наприклад, адаптувати систему освіти, зробивши її більш гнучкішою, поки не планують ініціювати/робити і в Київській обласній державній адміністрації.

Раніше ми повідомляли, що згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, з початком нового навчального року у закладах освіти безпекові питання знаходяться у сфері відповідальності керівництва цих закладів і педагогічних рад та лежить у сфері компетенції районних управлінь освіти, що своєю чергою підпорядковуються райдержадміністраціям.

А на практиці це означає, що формат навчання (очний чи заочний) у якийсь окремо взятій школі (дитсадку) у разі повітряної небезпеки обирає окремо взятий керівник того чи іншого закладу та педагоги. І несе за це максимальну відповідальність. Тому очевидно і не поспішають впроваджувати якісь гнучкі рішення на місцях, щоб повітряні тривоги (хоч і з низьким рівнем небезпеки) не шкодили освітньому процесу.

Водночас інформація про тривоги з моніторингових каналів є неофіційною. Тож у разі потенційної небезпеки для закладів освіти та дітей педколективи радше перестраховуються, ніж впроваджують безпекові "реформи" на місцях чи якісь власні нововведення.

У чому ще складність із зонуванням тривог

У коментарі "Телеграфу" військовий одного з відділень мобільної вогневої групи, що "полює" на російські дрони на Київщині, розказав, що допомогти військовим із рівнями повітряних тривог можуть сучасні технології. Адже зі знищенням ворожих дронів зараз є певні нюанси і тонкощі.

— Так, максимальна швидкість російського "шахеду" — до 200 кілометрів за годину (але зазвичай він летить 150-180 км/год). Тобто, умовно кажучи, від Броварів до Білої Церкви (по дорозі відстань трохи більше 100 км. — Авт.) такий ворожий БпЛА летітиме орієнтовно 30 хвилин.

Знаючи його приблизну траєкторію польоту, цивільним можна зорієнтуватися в плані укриття, а військовим підготуватися до знищення безпілотника. А от щодо перепланування логістики, різкої перебудови робочих графіків транспорту чи режиму роботи закладів освіти, транспортних маршрутів і так далі — завдання вже на порядки складніше. За 30-40 хвилин (та навіть за годину) це зробити нереально, — пояснює військовослужбовець на правах анонімності.

Заплутаний рух ракет та дронів під час однієї з атак на Київ у квітні-2024

До того ж, за словами співрозмовника видання, час від часу росіяни використовують підступну заплутану схему польотів цих дронів: БпЛА нерідко різко змінюють свій маршрут і напрямок, шукають легкі місця для переміщення і користуються складним рельєфом на низьких висотах. Тому сказати гарантовано, що з Броварів такий дрон через пів години точно долетить до Білої Церкви, доволі важко. Цей безпілотник може раптово розвернутися на половині шляху і полетіти, скажімо, назад в напрямку Києва, або в Бориспільський район (де сигнал тривоги при диференціюванні вже відмінять).

А якщо гіпотетично цих "шахедів" буде сотня (і вони, наприклад, летітимуть з різних напрямків), у такій ситуації гарантувати безпеку громадянам, дітям та інфраструктурі буде ще важче.

— У питанні ж балістичних ракет і зонуванні тривог задача з прогнозами та диференціацією — взагалі не з простих, — каже військовослужбовець, — додаючи, що з початку цього року окупанти почали використовувати вже реактивні "шахеди", швидкість яких становить 400-600 км/год. Тож у разі оголошення тривоги в області радіус небезпеки для цивільних та інфраструктури розширюється (охоплює одразу кілька районів), оскільки такий дрон долітатиме до якоїсь місцевості дуже швидко. У разі ж довготривалого маневрування цей дрон буде потенційно загрожувати великій території.

Чи є виходи і які саме?

Як пояснив "Телеграфу" військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов, питання градацій сигналів тривог в залежності від небезпеки залишатиметься актуальним ще довгий час з огляду на кілька причин, але можливості запустити оновлену систему сповіщення потенційно існують.

— Очевидно, ворог не відмовляється від своєї тактики ракетного та дронового терору, і за таких умов непросто жити, коли внаслідок оголошення сигналу повітряної тривоги зупиняється весь громадський транспорт тощо.

Якщо ми для прикладу беремо Київську область, дрон може десь літати на півночі Київщини в районі Чорнобильської АЕС, а стале життя блокується, скажімо, в районі Обухова (відстань біля 200 км. — Авт.) на півдні, або в Білій Церкві (відстань від ЧАЕС — більше 200 км. — Авт.). Звісно, у певній мірі тут варто диференціювати сирени. Наприклад, якщо в Росії злітає літак Міг-31, який є носієм "Кинджалів", то звісно всі мають виконувати певний алгоритм дій та переміщатися в укриття.

У разі ж, коли йдеться про ударні дрони, які переміщуються у нашому повітряному просторі зі швидкістю до 200 км/годину, то очевидно, що краще, мабуть, використовувати варіанти розподілу областей на окремі райони, у яких слід дотримуватися безпекових правил під час тривоги. А інші мають жити звичним життям. Інакше весь цей час ми буквально будемо проводити в укриттях, — аргументує експерт.

Полковник ЗСУ також розказав, що десь рік назад в Україні опрацьовувалась ізраїльська технологія щодо більш диференційного підходу в поширенні сигналу повітряної тривоги.

— Але результати тих випробовувань мені достеменно невідомі, у відкритих джерелах інформацію про них про не бачив — чи пройшла вона апробацію у нас, чи ні. Хоча, як мені здається, досвід ізраїльтян для нас був би корисним. Ізраїль — країна, яка за площею приблизно дорівнює території Київської області. Але тим не менш, у них на фоні постійних терористичних небезпек продовжується стале буття, працюють підприємства, освітні заклади і все інше.

Тому, думаю, нам варто досліджувати цей досвід більш ретельно і виходити з наступних міркувань: війна завтра не завершиться. Ворог в осяжній перспективі навряд чи відмовиться від тактики ракетно-дронових ударів. Тому нам треба адаптуватися під ці реалії і бути більш гнучкими, — пояснює Владислав Селезньов.

Для довідки: київська агломерація — скупчення населених пунктів (переважно міст), які обʼєднані в єдине ціле економічними, трудовими, соціальними та культурними зв'язками.

Наразі столична агломерація є найбільшою в Україні, а за чисельністю населення становить біля 10% від всієї кількості громадян країни. Вона включає столицю та її передмістя (так звані міста-супутники) – Бровари, Бориспіль, Васильків, Вишгород, Вишневе, Боярку, Обухів, Ірпінь і Бучу.

При цьому міста Фастів і Біла Церква, які розташовані від Києва на відстані понад 60 кілометрів і не мають із ним спільних меж, також відносяться окремими урбаністами до столичної агломерації.

Як повідомлялось, в Україні 17 вересня оголосили досить "дивну" повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. По інформації моніторингових каналів, небезпека існувала для Львівської та Івано-Франківської областей, що і викликало в українців подив.

Також "Телеграф" писав, що у Києві повітряні тривоги час від часу продовжують створювати суттєве навантаження на громадський транспорт. Особливо це відбувається тоді, коли росіяни переходять до ранкових ракетних атак. Наприклад, черговий транспортний колапс у годину пік вранці стався в столичній підземці 6 вересня.