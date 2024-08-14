Найдорожчі укриття під Києвом будуватиме фірма з підмоченою репутацією. Кому віддали тендер на 300 мільйонів

Будівництво відразу двох укриттів в громаді неподалік від столиці має виконувати фірма, що фігурує в кримінальній справі.

З наближенням нового навчального року і активною компанією Міносвіти та науки щодо повернення учнів за парти увага громадськості прикута до ремонтів і будівництва укриттів у школах. На це в бюджетах різних рівнів передбачені суми від сотень тисяч до сотень мільйонів гривень. При цьому раз у раз виникають запитання то до відбору підрядників, то до завищеної вартості робіт, а то й до строків їхнього виконання.

Так сталося і в Вишневій громаді, яка об’єднала кілька територій поблизу Києва. Тут вийшло комбо — рекордна в країні ціна на сховище (169,12 млн. тільке за одне і 122,68 — за друге), спірний конкурс і переможець з підозрою у привласненні коштів. При цьому за два місяці, що минули від укладання договору з забудовником, роботи на об’єктах так і не розпочалися. "Телеграф" вивчив ситуацію і дізнався про цікаві нюанси.

За круглу суму сперечались дві фірми

Епопея з будівництвом захисних споруд цивільного захисту — протирадіаційних укриттів в Бучанському районі Київської області триває від кінця 2023 року. Відтоді після тендерів були розроблені проєкти на створення цих об’єктів на територіях вишнівської ЗОШ I-III ступенів №1 та крюківщинського ліцею "Лідер".

Лише проєкти коштували загалом 7,28 млн гривень, роботи виконало товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Всеукраїнський центр державно-приватного партнерства". А експертизу документації, звісно, з позитивним висновком, вже у березні 2024 проводило ТОВ "Проексп". При цьому видання "Наші гроші" встановило, що ці дві фірми мають точки дотику в особі такого собі Віктора Лещинського — в першій він був власником раніше, другою разом з партнерами володіє зараз. Окрім того, він ще є президентом Громадської спілки "Національний експертно-будівельний альянс України", головою наглядової ради ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" і має власний благодійний фонд.

В укриттях передбачено створення окремих класних кімнат для зручностей учнів.

Готові проєкти укриттів, представлені на платформі Dream, виглядають типово. В них передбачені окремі кімнати для навчання, а також санвузли, душові, буфет, кімната медсестри, комори для продуктів і води, інженерні та технічні приміщення. Різниця хіба що в площі і розрахунковій кількості людей, яку можуть прийняти одномоментно захисні споруди. У випадку зі школою у Вишневому — це 2097 кв. м і 1010 осіб, з ліцеєм у селі Крюківщина — 2946 кв. м і 1043 особи.

Відрізняються і розрахунки щодо вартості об’єктів. Так, безпека учнів вишнівської школи коштуватиме 122,68 млн гривень, а крюківщинського ліцею — 169,12 млн (це поки найдорожча в Україні споруда такої класифікації. — Авт.). Визначення підрядника на два об’єкти проходило не без затримок і спірних процедур. Наприклад, по ліцею "Лідер" тендер проводили двічі, перший — березневий не відбувся через відсутність пропозицій. А вже другий — квітневий — надійшло дві: від товариств з обмеженою відповідальністю "Укрбудінжиніринг" та "ДК "Мідас".

Нижче ціна на роботи не стала запорукою перемоги у тендері на будівництво двох укриттів.

Ці ж фірми синхронно подалися і на тендер по школі у Вишневому. Фінансово пропозиції "Укрбудінжинірингу" були вигідніші замовнику, бо ця компанія запропонувала виконати роботи, відповідно, на 2,5 і 3,5 млн гривень дешевше. Але комунальне підприємство "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради їй відмовило, в обох випадках — через ненадання забезпечення тендерної пропозиції. Тобто потенційний виконавець не зміг (чи не захотів) гарантувати виконання зобов’язань, передбачених тендером.

До речі,"Укрбудінжиніринг" належить жителю Вишгорода Петру Присяжнюку і дуже тісно співпрацює з "Київзеленбудом". Наприклад, брало участь у реконструкції столичних парків "Наталка" та Совки, куди влада вгатила 130 млн грн і які привернули увагу правоохоронців.

Змова і завищені ціни на матеріали?

Ще на етапі тендерів такі значні суми, передбачені на будівництво укриттів, викликали цікавість у активістів. Зокрема, до Бучанської окружної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України надійшла скарга від громадської організації "Нон-Стоп".

На думку активістів, посадовці міськради Вишневого з приватними фірмами-учасниками торгів могли розробити "схему задля виведення бюджетних коштів через офшорні рахунки, адже спостерігається значна різниця між реальною вартістю проекту і максимальною ціною на подібні укриття". Але і НАБУ, і прокуратура у відкритті кримінального провадження відмовили, і навіть оскарження їхнього рішення в судовому порядку було не на користь активістів.

При цьому журналісти порахували: переможець тендерів ТОВ "ДК Мідас" (дуже підозріло, що на його власника — Вячеслава Московку — у мережі нема ніякого "компромату", окрім того, що він безуспішно балотувався у депутати Броварської міськради від партії УДАР Віталія Кличка), завищив вартість матеріалів в 1,5 разу. "Наші гроші" демонструють це на прикладі бетону С25/30 W6 F150, який фірма планує купувати по 5570 грн/т із доставкою (або 4988 грн/т без), при тому, що на ринку його ціна майже на чверть нижча — 3162-3903 грн/т. Така ж історія і гарячекатаною гладкою арматурною сталлю класу А500С, А240С з прописаною ціною 46 337 грн/т, в той час як аналогічний матеріал пропонують і за 26 700-36 230 грн.

Засновником фірми, що перемагає у тендерах на Київщині є такий собі Вячеслав Московка

Зацікавилась обґрунтуванням розміру бюджетних призначень, технічними та якісними характеристиками предметів закупівлі та підставами визначенням їхньої очікуваної вартості і Державна аудиторська служба України. Відповідні повідомлення містяться на сайті Prozorro на сторінках зазначених тендерів.

У відповідь КП "Головне управління комунального господарства" повідомило, що і проект, розроблений на основі будівельних стандартів, і кошторисні розрахунки пройшли відповідну експертизу, і цим нібито закрило питання. Принаймні в підсумкових висновках щодо моніторингу процедури закупівель цей аспект вже не згадують.

Варто зазначити, що ТОВ "ДК "Мідас" 2021 року було фігурантом кримінальної справи через "заробіток" понад 1 млн гривень на капремонті гідротехнічних споруд та розчистці струмка Сирець на території двох районів Києва. Ці кошти фірма отримала за роботи, які фактично не виконувала.

Економічна експертиза довела, що при розчистці струмка підрядник завдав шкоди бюджету більш ніж на мільйон.

Але чи дійшла ця справа до суду і чи було ухвалене за нею рішення, невідомо. У відкритому доступі наявні тільки ухвали суду щодо продовження строків досудового розгляду справи. При цьому "підмочена" у можливому привласненні коштів репутація не завадила забудовнику продовжувати бути значним гравцем на ринку. "Мідас" регулярно бере участь у тендерах, і перемагає в них. За даними Clarity Project, фірма має 101 укладений договір на 613,99 млн гривень, і ще очікує підписання двох на суму — 5,55 млн гривень.

Предмету розмови нема?

Наступним логічно постає запитання, а як же переможець дорогих тендерів реалізовує заплановане. Це намагався з’ясувати "Телеграф" в першу чергу у найбільш зацікавлених сторін у запуску капітальних укриттів — у адміністрації навчальних закладів.

І якщо поспілкуватися з представниками вишнівської ЗОШ I-III ступенів №1 не вдалось, то з директором крюківщинського ліцею "Лідер" Аллою Хомицькою відбулась коротка розмова. Керівниця навчального закладу на питання, чи триває будівництво, відповіла, що воно не за адресою. Адже відповідальна за зведення захисної споруди цивільного захисту міська рада Вишневого. А на уточнююче питання, чи не зацікавлений в укритті більшою мірою ліцей, додала: поки на території закладу жодні роботи не ведуться. Причина нібито в тому, що досі триває експертиза.

Не захотіла директорка і розповісти, наскільки нагальною була потреба закладу в саме такому форматі укриття і де без нього переховуються діти під час тривог. Аргументація була залізобетонна — така інформація телефоном надаватися не може. Хоча у відкритому доступі є відео, з демонстрацією шкільного підвалу, пристосованого під тимчасове укриття.

В минулому році в ліцеї "Лідер" використовували тимчасове укриття, яке відремонтували.

Його ремонт, до речі, теж вийшов проблемним. За даними Держаудиту, підрядник (назва фірми не вказана) вніс в акти неправдиві відомості про виконання робіт. Це дозволило йому отримати зайві 748,7 тис. гривень. І лише за втручання аудиторів кошти повернули в бюджет.

Не прояснили ситуацію щодо строків початку робіт і в КП комунального господарства. Від коментарів директор Руслан Лисенко відмовився, передавши через своїх підлеглих, дослівно: "Ще нічого не запустили, тому предмету розмови немає".

Варто зазначити, що датою підписання угоди між замовником і переможцем тендерів і у випадку зі школою у Вишневому, і ліцею у Крюківщині значиться 12 червня. При цьому в документі прописано, що роботи мають відбуватися відповідно від складеного календарного графіка.

Загальнобудівельні роботи згідно з графіком мали б вже тривати другий місяць.

Він ідентичний для обох об’єктів і передбачає, що ще у червні мали почати загальнобудівельні роботи і роботи з облаштування зовнішнього водопостачання та каналізації. Скоріш за все, затримка пов’язана з необхідністю отримувати дозвіл на виконання будівельних робіт від Державної інспекції архітектури та містобудування. Але підтвердити чи спростувати це припущення неможливо, бо зв’язатися з ТОВ "ДК "Мідас" виданню не вдалось.

Фірма "Мідас" виграє в більшості тендерів, в яких бере участь, і має доступ до значних сум з бюджету.

Тим часом КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міськради провело ще два тендери, які стосуються цих двох укриттів. Мова про технічний нагляд, тобто контроль за видами і якостями виконання робіт. У випадку з вишнівською школою цим займатиметься за 1,4 млн гривень "Представництво "Інтеллект консалт груп" Сполка з о.о.", а у випадку з крюківщинським ліцеєм за 2,06 млн гривень ТОВ "Інтелект консалт груп". Дивний збіг назв, чи не так?