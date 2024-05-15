Обстріли, але жити треба: як навчаються діти у харківській підземній школі (фото, відео)

Школярі йдуть на заняття бадьорими та веселими, незважаючи ні на що

Школярі у Харкові змушені навчатися під постійними обстрілами росіян. Щоб убезпечити дітей, у місті було створено першу у світі підземну школу.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Добронсов побував у Харкові та бачив, як навчаються діти на глибині 6 метрів. Навчальні класи розраховані на 900 дітей.

Підземна школа розташована в Індустріальному районі Харкова та складається з 20 класів. Її спорудили на станції метро "Університет". У кабінетах зробили звукоізоляцію, належну циркуляцію повітря, освітлення. З одного боку, стіна в ці класи скляна і можна бачити, як проходить освітній процес.

Класи обладнані всім необхідним: партами, телевізорами замість дошки, інформаційними плакатами, а також ігровою зоною з пуфами та іграшками. Також підземна школа добре опалюється. Вона була створена за бюджетні гроші й обійшлася владі міста у 58,8 млн гривень. У школи-бункера найвищі стандарти безпеки. Дітей до класів і назад ведуть організовано, а супроводжують їх вчителі.

Також мер міста Ігор Терехов заявляв, що підземні школи мають намір збудувати й в інших районах міста: Новобаварському, Холодногірському та Шевченківському.

Нагадаємо, що Харків та область перебувають під регулярним обстрілом росіян, а також армія окупанта намагається розвивати свій наступ у цьому районі. Вдень 14 травня ворог ударив по житлових будинках у центрі міста. Українська влада стурбована тим, що путінські солдати хочуть перетворити Харків на Маріуполь, тому зробили важливе звернення до США.

Також "Телеграф" розповідав про те, що підземні школи хочуть збудувати й в іншому місті України. У планах влади спорудити одразу п’ять навчальних закладів такого типу.