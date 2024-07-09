Підрядник на Київщині ошукав державу на понад пів мільйона гривень під час ремонту школи

На рахунки зловмисника вже наклали арешт

Перед судом постане директор приватного підприємства, який заволодів бюджетними коштами, призначеними на ремонт школи на Київщині. Бюджету завдали понад 650 тис. грн збитків.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Слідство з'ясувало, що обвинувачений виконував підрядні роботи з капітального ремонту та термомодернізації будівлі школи у селищі Немішаєве.

Зловмисник, знаючи, що роботи виконані не в повному обсязі та не відповідають проєктно-кошторисній документації, склав та видав замовнику підроблені звітні документи.

На підставі цих фальшивих документів з бюджету було неправомірно перераховано на рахунок його підприємства понад 650 тисяч гривень. Отриманими коштами підприємець розпорядився на власний розсуд.

Школа у селищі Немішаєве

"Ювенальні прокурори Бучанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно генерального директора приватного підприємства за фактами заволодіння коштами місцевого бюджету, службового підроблення, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Підрядник не завершив роботи

Наразі на майно фігуранта та на рахунок підприємства накладено арешти.

Зловмисник привласнив понад пів мільйона гривень

Раніше "Телеграф" писав, що начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звернувся до правоохоронних органів з проханням розпочати кримінальні провадження щодо двох підрядників, які не виконали свої зобов'язання з відбудови об'єктів у Гостомелі та Бишеві. Також він звертається до суду, щоб повернути авансові гроші, використання яких не підтверджено актами виконаних робіт.