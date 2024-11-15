Київ покинуть затяжні хмарність та опади: коли у місто увірветься потепління

Місто ще трошки "потероризує" сніг

Хмари та опади, що панували у столиці досить довго, під кінець тижня потроху відступатимуть. На зміну їм прийде ясна погода та різке потепління.

Як повідомили фахівці з сайту Sinoptik, денна температура перебуватиме в межах +2…9 градусів. Вночі ж вона коливатиметься в коридорі 0…+4 градуси.

Суцільна хмарність не покине місто у п'ятницю, 15 листопада. Вранці розпочався сніг, який вдень зміниться дрібним дощем, але ввечері опадів не буде. Денна температура підвищиться до +2 градусів, а вночі опустилась до 0. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час — легкі 2 м/с.

Субота, 16 листопада, також принесе хмарну, але суху погоду. Повітря вдень прогріється до +5 градусів, а вночі охолоне до +1 градусу. Найбільша сила вітру очікується в обід — легкі 2 м/с.

У неділю, 17 листопада, хоча вночі ще була хмарність, але вранці небо проясниться і така погода протримається до кінця дня. Показники на термометрах вдень сягнуть +9 градусів, а вночі впадуть до +4 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких ще погодних сюрпризів очікувати українцям протягом поточного тижня.