Електронне голосування і не лише: якими можуть бути повоєнні вибори в Україні

У Києві вивчають європейські моделі

Україна розглядає можливість впровадження електронного голосування для проведення післявоєнних виборів. Для цього вона вивчає існуючі європейські моделі.

Про це пише Politico з посиланням на коментар голови партії "Слуги народу" Олени Шуляк. За її словами, Україна прагне проведення демократичних виборів після скасування воєнного стану.

"Зараз у нас величезна проблема з реєстром виборців, тому що люди поїхали за кордон. За різними оцінками, лише внутрішньо переміщених осіб — 6,5 млн людей", — сказала вона.

Вона зазначила, що навіть після війни залишиться багато питань, які будуть серйозним викликом для України. Наприклад, де українці голосуватимуть з огляду на те, що вони розкидані по всьому світу. Крім того, незрозуміло, як організовувати вибори на непідконтрольних територіях чи серед людей, депортованих в Росію.

"Нас цікавлять нюанси електронного голосування та технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема з погляду ІТ-безпеки", — зазначила Шуляк.

За її словами, також розглядаються можливості голосування поштою, голосування за довіреністю та різні способи організації особистого голосування за кордоном. Шуляк також додала, що з моменту скасування воєнного стану і до виборів може пройти понад шість місяців.

При цьому видання зазначає, що згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії Ради Європи та ОБСЄ, суттєві зміни до виборчого законодавства мають бути внесені не раніше року до дня голосування.

Як повідомлялося раніше, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав "Телеграфу" про те, що для підготовки до виборів потрібен щонайменше рік. Однак фінансування з цією метою не виділяють з 2022 року.