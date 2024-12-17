Найдавнішого у світі родича ссавців знайшли на Майорці: як він виглядав (відео, фото)
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Шаблезуба тварина несла яйця. До цього цей вид знаходили в Росії та країнах Африки
Не тільки сліди первісного канібалізму у Європі знаходять у землі. Група вчених-палеонтологів виявила на території сучасної Майорки викопну тварину, яка жила між 270 і 280 мільйонами років тому. Відкриття унікальне через те, що це найстаріший горгонопс на планеті.
"Це найдавніший горгонопс на планеті, який належить до ряду шаблезубих, що з часом призвів до появи ссавців", — розповідають у Каталонському інституті палеонтології. Горгонопси були теплокровними, проте несли яйця. Вони були м'ясоїдними і були першими тваринами, у яких розвинулися характерні зуби як шаблі. Вони часто були суперхижаками екосистем, в яких жили, і були схожі на собаку, але без вух і хутра.
Останки, знайдені на Майорці, належать тварині невеликого розміру, приблизно один метр завдовжки. Вчені дивуються кількості решток, адже вдалось знайти фрагменти черепа, хребці, ребра, стегнову кістку.
Знаходження цього прасавця на Балеарських островах — незвичайне явище. Відомі останки горгонопсів до цього відкриття знаходили у Росії та Південній Африці.
Знайдені рештки ноги вже дозволили дослідника зрозуміти, як тварина рухалася. Цей спосіб пересування проміжний між рептиліями та ссавцями — у горгонопсів ноги розташовані більш вертикально ніж у плазунів.
Раніше "Телеграф" розповідав про знайдених у Єгипті рідкісних мумій. У них були золоті язики, а стіни гробниць навколо розписані сюжетами з богами.