Найдавнішого у світі родича ссавців знайшли на Майорці: як він виглядав (відео, фото)

Шаблезуба тварина несла яйця. До цього цей вид знаходили в Росії та країнах Африки

Не тільки сліди первісного канібалізму у Європі знаходять у землі. Група вчених-палеонтологів виявила на території сучасної Майорки викопну тварину, яка жила між 270 і 280 мільйонами років тому. Відкриття унікальне через те, що це найстаріший горгонопс на планеті.

"Це найдавніший горгонопс на планеті, який належить до ряду шаблезубих, що з часом призвів до появи ссавців", — розповідають у Каталонському інституті палеонтології. Горгонопси були теплокровними, проте несли яйця. Вони були м'ясоїдними і були першими тваринами, у яких розвинулися характерні зуби як шаблі. Вони часто були суперхижаками екосистем, в яких жили, і були схожі на собаку, але без вух і хутра.

Останки, знайдені на Майорці, належать тварині невеликого розміру, приблизно один метр завдовжки. Вчені дивуються кількості решток, адже вдалось знайти фрагменти черепа, хребці, ребра, стегнову кістку.

Реконструкція ймовірного вигляду горгонопса

Знаходження цього прасавця на Балеарських островах — незвичайне явище. Відомі останки горгонопсів до цього відкриття знаходили у Росії та Південній Африці.

Шаблезуб горгонопса

Знайдені фрагменти кісток горгонопса

Знайдені рештки ноги вже дозволили дослідника зрозуміти, як тварина рухалася. Цей спосіб пересування проміжний між рептиліями та ссавцями — у горгонопсів ноги розташовані більш вертикально ніж у плазунів.

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