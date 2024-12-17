У Росії знову пролунали вибухи. Цього разу неподалік від кордонів України (відео, карта)

БПЛА не вперше атакують цей регіон

У вівторок, 17 грудня, у Воронезькій області пролунали вибухи. Представники місцевої влади заявили про нібито знищення безпілотників.

Виконувач обов’язків голови адміністрації Россошанського муніципального району Воронезької області Роман Бересньов у своєму Телеграм-каналі написав, що російська ППО нібито виявила два українських БПЛА. За його словами, дрони нібито були знищені.

"Черговими силами ППО в нашому районі виявлено та знищено два українські БПЛА. За даними ЄДДС, постраждалих та руйнувань немає", — написав Бересньов.

Водночас російські Телеграм-канали опублікували відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент збиття БПЛА. При цьому не повідомляється, в якому саме населеному пункті його було знято.

Россошанський муніципальний район Воронезької області

Нагадаємо, 5 грудня у столиці Чечні, місті Грозному, пролунав вибух через атаку безпілотного літального апарату розміром із літак. Удару нібито зазнала база ОМОНу. При цьому в ряді областей Росії тієї ночі також було гучно. Міністерство оборони Росії повідомило, що над РФ та Чорним морем нібито збили 13 із 15 безпілотників.