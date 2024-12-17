Спецпредставник Трампа по Україні збирається до Києва. Стали відомі деталі

Остаточний план візиту ще розробляється

Кіт Келлог, якого обраний президент США висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, відвідає Київ. Візит заплановано на початок січня 2025 року.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела, які знають про планування поїздки. Також повідомляється, що Келлог відвідає кілька інших європейських столиць.

За даними Reuters, представник Трампа зустрінеться у Києві з високопоставленими українськими посадовцями. Також його команда працює над організацією зустрічей з лідерами в інших європейських столицях, таких як Рим і Париж.

Одне з джерел попередило, що планування поїздки ще триває, і маршрут може змінитися. Водночас джерела видання кажуть, що Келлог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки.

Очікується, що зустрічі будуть зосереджені на "встановленні фактів" від імені нової адміністрації Трампа, а не на активних переговорах, повідомили джерела Reuters. При цьому наголошується, що запланована поїздка ілюструє терміновість, яку новообраний президент США надав припиненню війни в Україні.

Нагадаємо, що стали відомі деталі плану Келлога щодо заморожування війни в Україні. Зокрема, у ньому йдеться про припинення ізоляції Росії.