В Україні вхурделило: Харків серйозно засипало снігом, дісталося навіть Одещині (відео)

Попри те, що на календарі 14 листопада — це не завадило зимі увірватись в регіони нашої країни

У четвер, 14 листопада знову засніжило регіони України. Цього разу опади випали на Одещині, в Києві та Харкові.

"Телеграф" показує як виглядають міста країни, посилаючись на місцеві телеграм-канали.

Підписники діляться відеокадрами на яких помітно, що в регіоні падає дрібний сніг. Мова йде про Саврань та Подільськ.

Харкову пощастило чи не найбільше. Там випало дуже багато опадів. Жителі міста ділять кадрами на яких помітно, що йде сніг.

Окрім цього жителі регіону вже встигли зробити яскраві та креативні кадри. На одній з фотографій снігу наскільки багато, що українці зробили напис "Харків" зі снігу.

У Киян ранок розпочався також з опадів. В районі Позняків падає сніг.

Жителі Полтави показали, як виглядає місто після опадів. На кадрах помітно, що автівки вкриті товстим шаром снігу.

Яка погода в Україні 14 листопада

За даними сайту Укргідрометцентру, в Україні сьогодні, 14 листопада сніжитиме в багатьох регіонах. При цьому денна температура буде сягати від +2 до +9 градусів тепла. Ознайомитись з картою опадів можна ознайомитись нижче.

Додамо, синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" про погодні сюрпризи цього тижня.