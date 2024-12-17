Акумулятор скаже дякую: як зберегти телефон взимку

Акумулятори сучасних пристроїв не люблять морози

Під час холодів багато користувачів смартфонів допускають ряд помилок, які негативно позначаються на живучості акумулятора. Тому варто дотримуватись деяких простих правил, які дозволять продовжити його термін служби.

"Телеграф" розповідає про головні правила поведінки із телефоном у зимові дні. Особливо вони актуальні у періоди сильних морозів.

Як відомо, через холоди сповільнюється хімічна реакція в батареї, через що зменшується ефективність передачі енергії. Іноді це може призвести до швидкого розрядження телефону, а іноді до його тимчасового вимкнення.

Тому найпростішою порадою буде тримати смартфон у теплі — у внутрішній кишені куртки або ближче до тіла, але не в сумці. Також рекомендується не використовувати телефон на морозі або принаймні скоротити час його використання.

Через те, що при низьких температурах пристрій розряджається швидше, рекомендується заздалегідь включити режим енергоощадження, щоб уникнути раптових неприємних сюрпризів. У зимовий час корисно також не допускати розрядки телефону нижче 40%, оскільки батарея може різко втратити 20-30% заряду.

Якщо телефон відключився на морозі, то в жодному разі не можна гріти його на батареї. Різкий перепад температур може викликати осідання конденсату, а волога та електроніка ніколи друзями не бувають.

Якщо телефон розрядився на морозі, його не можна ставити на зарядку. Спочатку дайте йому розігрітися до кімнатної температури, інакше ризикуєте пошкодити батарею.

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