Киев покинут затяжные облачность и осадки: когда в город ворвется потепление

Город еще немного "потерроризирует" снег

Облака и осадки, царившие в столице довольно долго, к концу недели будут понемногу отступать. На смену им придет ясная погода и резкое потепление.

Как сообщили специалисты сайта Sinoptik, дневная температура будет находиться в пределах +2…9 градусов. Ночью она будет колебаться в коридоре 0…+4 градуса.

Сплошная облачность не покинет город в пятницу, 15 ноября. Утром начался снег, который днем сменится мелким дождем, но к вечеру осадков не будет. Дневная температура повысится до +2 градусов, а ночью опустилась до 0. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время — легкие 2 м/с.

Суббота, 16 ноября, также принесет облачную, но сухую погоду. Воздух днем прогреется до +5 градусов, а ночью остынет до +1 градуса. Наибольшая сила ветра ожидается в обед – легкие 2 м/с.

В воскресенье, 17 ноября, хотя ночью еще была облачность, утром небо прояснится и такая погода продержится до конца дня. Показатели на термометрах днем достигнут +9 градусов, а ночью упадут до +4 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких еще погодных сюрпризов ждать украинцам в течение текущей недели.