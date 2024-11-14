Заллє дощем та засипе снігом: скільки у Києві триватимуть опади

Осінь передала свої повноваження

Столицю накрили хмари, що принесли з собою опади — дрібні дощі та сніг. Синоптики прогнозують, що мокра погода закріпиться ще на 2 дні, але вже у перший вихідний очікується навіть невелике прояснення.

Упродовж 14-16 листопада температура коливатиметься в межах +3…6 градусів. Вночі ж вона перебуватиме в межах +1…0 градусів, як повідомили фахівці з сайту Sinoptik.

Протягом четверга, 14 листопада, небо буде вкрите хмарами. Опади йтимуть всю добу — вранці прогнозується дрібний дощ зі снігом, вдень передбачається дрібний дощ, до якого ввечері знову додасться мокрий сніг. Повітря вдень прогріється до +3 градусів, а ночі охолонуло до 0. Максимальні пориви вітру відбудуться під кінець дня — легкі 2 м/с.

Усю п'ятницю, 15 листопада, триматиметься хмарність. Вранці розпочнеться дрібний дощ зі снігом, який у денний час зміниться дрібними опадами. Ввечері буде суха погода. Денна температура підвищиться до +3 градусів, а вночі впаде до 0. Сила вітру не перевищить легких 2 м/с.

Вранці суботи, 16 листопада, очікується невелике прояснення, але вже в вдень вітер натягне хмари. Показники термометрів у денний час виростуть до +6 градусів, а вночі впадуть до +1 градусу. Найбільші пориви вітру відбудуться в обід — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в яких областях України погіршиться погода 14 листопада.