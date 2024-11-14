Морози до -11 та сніг в Україні змінить різке потепління: коли на нього чекати

Синоптик роздала про погоду найближчими днями

У п’ятницю, 15 листопада, в Україні очікується мокрий сніг у низці областей та нульова температура до ночі. Проте вже у вихідні різко нагряне потепління.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла синоптик Наталія Діденко. За її словами, у п’ятницю в Україні буде не вище навіть удень +1+4 градусів,

На заході, півночі та в центрі у цей день очікується мокрий сніг. На півдні та сході без істотних опадів.

Вітер буде північно-західний, помірний, а на заході України – сильний. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1+4 градуси. У Києві 15 листопада – мокрий сніг. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси.

В суботу, 16 листопада, буде від +4 до +7 градусів.

Зазначимо, що у пресслужбі ДСНС Івано-Франківської області розповіли, що станом на 07:30 14 листопада на горі Піп Іван температура повітря -11°С.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні у листопаді. За його словами, за листопад середньомісячна температура з високою ймовірністю очікується в межах кліматичної норми.