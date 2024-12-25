Привид 600-метрового "туалету" у місці скорботи: хто стоїть за скандальною оборудкою на Байковому цвинтарі

На незрозуміле будівництво звернули увагу громадські активісти

Історія з "реставрацією" огорожі Байкового кладовища у Києві, про яку нещодавно писав "Телеграф", виявилася набагато скандальнішою, ніж можна було очікувати. Виявляється, що ніяка це не реставрація, а реалізація чергової "туалетної схеми". Дуже цинічної схеми. Адже "туалет", який будують під стінами Байкового, схоже, матиме площу цілих 600 метрів квадратних. Причому оформлені такі розміри ще неіснуючої будівлі були… заднім числом.

Підозріла "реконструкція"

Нагадаємо, першими про незрозуміле будівництво поблизу Байкового кладовища (яке, окрім іншого, є пам’яткою історії й культури) в середині грудня повідомили громадські активісти, що займаються захистом історичної спадщини. Так, пам'яткоохоронець Дмитро Перов заявив, що на місці зруйнованого кам’яного паркану Байкового цвинтаря почалися будівельні роботи. Активіста насторожило, що для звичайної реконструкції по вулиці Грінченка спорудили суцільний металевий паркан, за яким спостерігався цілий будівельний майданчик.

"Паспорту об'єкта або інших інформаційних вказівників, що вказують на вид і характер здійснюваних робіт — нема. Так само як нема й інформації про отриману (?) дозвільну документацію та відповідальних за проведення робіт осіб", — написав Перов.

Журналісти ЛБ, які зацікавилися цим питанням, виявили, що згадана інформація, яка, по ідеї, має бути публічною, відсутня недарма. Адже під виглядом реконструкції паркану по вулиці Миколи Грінченка, 10/6 забудовником реалізується звична вже для Києва "туалетна схема". Це коли забудовник, який має право власності на невелику підсобну будівлю, потім оформлює право оренди на земельну ділянку під нею, аби згодом побудувати на ній житловий будинок, офісний центр чи іншу велику споруду.

Гігантський "туалет"-привид

У випадку з будівництвом на Байковому – "стартовою" будівлею і справді виявився підземний громадський туалет, який багато років тому діяв за цією адресою, але потім його прибрали. Журналісти пишуть, що знайшли на сайті Київради проєкт рішення, датований 2019 роком, в якому зазначені підстави для оренди — майнові права такого собі ТОВ "Ідеал Стар Буд" на "підземну споруду" площею 123 кв. м. При цьому землі в оренду згадане ТОВ просило "лише" 300 кв. м кв.

А тепер тримайтеся. Виявилося, що за більш свіжими документами площа будівлі, яка до цього була 123 метри квадратних, несподівано перетворилася на… 638 метрів квадратних. Причому у документах, які посвідчують право власності на неї вже іншої компанії – ТОВ "Інвест-промоушен", зазначено що ця компанія зареєструвала право власності ще у вересні 2022 року. Тобто виходить, що згадане ТОВ якимось чином зареєструвало право власності на будівлю прямо впритул до цвинтаря, котрої ще не існувало в природі.

Єдиним логічним поясненням цьому можуть бути лише маніпуляції з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

"Що відбулося: віртуальна споруда була внесена спершу ЄДЕССБ як новозбудований об'єкт, на неї отримані майнові права зі зміною площі щодо попереднього об'єкта за адресою, а вже тепер на комунальній земельній ділянці фактично зводять об'єкт, який там начебто стоїть принаймні два роки", — зазначається у публікації.

Така маніпуляція дозволила забудовнику обійти отримання обов’язкової у таких випадках дозвільної містобудівної документації. Оскільки будівля "на папері" (читай – в електронних реєстрах) вже існує, то її власнику не потрібно турбуватися про отримання містобудівних умов та обмежень, оскільки для реконструкції та будівництва без зміни зовнішніх розмірів "старої" будівлі – вони не потрібні.

На якому саме етапі оформлення документів провернули оборудку – наразі встановити неможливо. Адже реєстр ЄДЕССБ працює таким чином, щоб максимально приховати інформацію. Тож це міг бути і "чорний" нотаріус, який зареєстрував цей 600-метровий "туалет", і сам власник будівлі чи забудовник, які подали такі дані.

Хто ж це працює "по-великому"?

Втім, цілком можливо з’ясувати, до кого саме можуть вести ниточки цього цинічного "великого туалетного будівництва".

За даними системи YouControl, на момент реєстрації прав власності на неіснуючу 600-метрову будівлю за ТОВ "Інвест-промоушен" засновником та керівником цієї фірми значився такий собі Петровський Микола Миколайович, прописаний по вулиці Агрегатній у Києві.

Людина з тими ж самими даними є колишнім та дійсним учасником ще низки компаній, серед яких, зокрема, ПП "Еліта-Інвест", СДТ "Стадне", ТОВ "Фурнітур Технолоджі Групп".

Остання компанія, "Фурнітур Технолоджі Групп", цікава тим, що її керівником та засновником є Возний Дмитро Володимирович, який одночасно керує такими фірмами, як ТОВ "Правова Компанія "Ноосфера", ТОВ "Об'єднання Українських Інвестицій", ТОВ "Статус Девелопмент Компані", ТОВ "Статус Кепітал Груп", ТОВ "Мій Світ ЛТД".

Ну а власниками всіх згаданих компаній є або Тесленко Павло Петрович (загалом в його групу входить понад 60 фірм), або прописана з ним за однією адресою Тесленко Олександра Федорівна, або вони обидва разом.

Журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко нагадує, що Павло Тесленко свого часу належав до так званої "молодої команди" Леоніда Черновецького.

Справді, за даними руху "Чесно", Павло Тесленко кілька разів висувався до Київської міської ради (обирався у 2008 та 2015), а у 2019 спробував обратися по мажоритарці до Верховної Ради, та не пройшов.

У 2008-му, коли Тесленко став депутатом Київради від Блоку Катеринчука, то майже одразу "зрадив" блок, віддавши голос за призначення секретарем Київради Олеся Довгого, якого на цю посаду запропонував Леонід Черновецький. У 2011 році, коли Блок Черновецького почав розпадатися, Тесленко увійшов до фракції Партії регіонів.

Тесленко також був помічником народного депутата 4-го та 5-го скликань Станіслава Довгого (батька Олеся Довгого), пізніше — регіонала Володимира Рибака та позафракційного Олександра Супруненка.

Цікаво, що З 2008 по 2013 роки Тесленко був членом постійної комісії Київради з питань власності та секретарем постійної комісії Київради з питань власності.

Як бачимо, історія з "туалетним будівництвом" в історичному ареалі Байкового кладовища цікава своїми підводними каменями. І, як і в десятках інших подібних оборудок, у ній знову виплив зв’язок із колишнім мером-"космонавтом". "Телеграф" уважно слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії. Не перемикайтеся.