Журналісти розкрили "туалетну схему" передачі землі в столиці. Що кажуть у Київраді (відео)

У Кличка вже прокоментували ситуацію

Київська міська рада віддала забудовнику землю в Голосіївському районі, використавши сумнівну схему. Проте зрештою це рішення можуть скасувати.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні Bihus.info. Зазначається, що схема, про яку йде мова, називається "туалетною".

Журналісти пояснили, що спершу на ділянці з’являється фіктивна нерухомість, наприклад, будка чи дерев’яний туалет. Потім цю "власність" використовують, щоб вимагати землю під нею в оренду або власність.

Компанія ТОВ "Менаполіс" з орбіти братів Супруненків, які, за даними журналістів, повʼязані з колишнім мером столиці Леонідом Черновецьким, орендувала пів гектара землі в Голосіївському районі. Зокрема, це стало можливим завдяки "туалетній схемі".

Зараз ця ділянка належить компанії оточення Супруненків, хоча три роки мешканцям сусіднього ЖК обіцяли не приймати рішень без їхньої згоди. Відповідну обіцянку давав заступник мера столиці Володимир Бондаренко.

Проте у Київраді таємно включили пункт про передачу землі в Голосіївському районі в рішення про виділення землі у Подільському районі. За даними журналістів, про це не знали ні депутати, які за це голосували, ні місцеві мешканці.

Реакція столичної влади

Вже після виходу розслідування журналісти повідомили, що воно дало свої результати. Бондаренко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що розпочато процес з розірвання угоди з компанією, якій передали ділянку.

За його словами, передати земельні ділянки комунальної форми власності у суборенду або їх продати є неможливим без рішення Київської міської ради. Рішення про відведення цієї земельної ділянки було прийняте у кінці 2021 року із відкладальною умовою на майбутнє, що суперечило законодавству, адже рішення індивідуального характеру набирають чинності з моменту їх прийняття.

Бондаренко наголосив, що забудова вказаної земельної ділянки неможлива внаслідок відсутності містобудівної документації. За його словами, спроба продажу земельної ділянки може бути суттєвим порушенням умов договору її оренди та, відповідно, порушенням законодавства України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через Київраду намагаються протягнути рішення про поновлення оренди земельних ділянок на території Екопарку Осокорки для ТОВ "Контактбудсервіс", за яким стоїть "Столиця Груп" Влади Молчанової.