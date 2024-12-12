Коли збудують метро на Виноградар у Києві та яка головна умова (фото)

Будівництво може пройти відносно швидко, але якщо буде виконано головну умову

За календарним та планом та графіком організації робіт метро на Виноградар у Києві має бути побудовано за два з половиною роки. Проте остаточний строк залежатиме від фінансування.

Про це сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі Київ24. Він наголосив, що цей проєкт вимагає великих вкладень.

"Залежатиме все від фінансування. Компанія, яка зараз будує, яка була переможцем конкурсу, виконує роботи без авансу. За свої гроші. Ми розуміємо, що у них своїх 12-14 мільярдів немає, щоби побудувати це", — зазначив Кандибор.

Він додав, що все залежатиме від поповнення міського бюджету та фінансування будівництва. Також Кандибор каже, що ще розглядається залучення кредитів.

"Будь-які кредити покращать процес, щоб ми прискорили терміни будівництва", — підсумував Кандибор.

Метро на Виноградар у Києві

2021 року проєкт нової підземки був представлений на сайті "Київметробуд". Загалом у планах будівництво чотирьох станцій від кінцевої "Сирець". Так, окрім "Мостицької" та "Проспекту Правди" гілку продовжать станції "Виноградар" та "Вулиця Маршала Гречка", а також буде електродепо.

Власник групи компаній "Автострада", з якою було підписано угоду про будівництво двох нових станцій метро на Виноградарі у Києві Максим Шкіль, вважає, що будівництво не закінчиться і до 2027 року, оскільки з цим об’єктом чимало проблем.

Як зараз триває будівництво:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що будівництво метро у напрямку Виноградаря стартувало ще у березні 2019 року. Тоді метробудівці почали прокладати першу чергу: дві пускові станції – "Мостицька" та "Проспект Правди". Це ділянка довжиною 3,7 кілометра від станції "Сирець", частина якої лежить на глибині 40 метрів.

Тоді загальна кошторисна вартість першої черги зросла до 6,3 млрд дол. гривень. Дві станції планували здати в експлуатацію наприкінці 2021 року. Втім, у вересні 2021-го термін здачі проєкту перенесли спочатку на 2023-й, а тепер запуск двох станцій зміщено на наступні роки.

При цьому наприкінці вересня цього року правоохоронці провели обшуки в офісах "Київметробуду", експертної установи та підрядних організацій за підозрою у розтраті коштів на будівництві метро на Виноградарі. Як уточнювали у прокуратурі Києва, тоді за результатами обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці, а зараз триває її дослідження.

Цього року стало відомо, що Національне антикорупційне бюро проводить досудове розслідування щодо можливих неправомірних дій з боку колишнього начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, який звільнився з посади після гучного корупційного скандалу.